Lavori al mercato di Civitavecchia, Nunzi: "Serve una presentazione pubblica in città" • Terzo Binario News

“A settembre inizieranno i lavori al mercato.

Il mercato non è un problema solo economico, il mercato è una questione urbana e sociale.

Il mercato è un pezzo di rigenerazione urbana e può aiutare a limitare la desertificazione ,far rivivere un intero territorio, il quartiere, la città .

Dialogo confronto, perché la desertificazione commerciale ( troppo pochi ne parlano) ,va affrontata con una diversità di strumenti che abbiano come fine il bene comune

Il mercato che fa parte dell identità di questa città ha un valore sociale di comunità, e’ la nostra storia e può rafforzare sia il tessuto economico in crisi ,che la vita sociale .

Ripropongo all’ assessore al commercio e all’ amministrazione di presentare il nuovo progetto di ristrutturazione alla città.

Sarebbe una forma di rispetto per cittadini ,consumatori,residenti commercianti ,far comprendere che il mercato va salvaguardato come un qualcosa della comunità , in cui imprenditori e cittadini diventano protagonisti.

Un incontro con la città sarebbe utile oltretutto per attrezzarsi per il periodo di ristrutturazione,per comprendere i tempi ,per dare certezze agli ambulanti,ai cittadini ;con tempi chiari e condividendo il progetto, si eviterebbe un ulteriore calo dei consumi verso altre forme di commercio.

Il mercato fa parte del progetto per una città viva, accessibile ,coesa socialmente e deve essere conosciuto da tutti”.

Tullio Nunzi