Gli alunni dell'IC Tolfa domani parlano con AstroSamantha - Terzo Binario News

La sindaca Bentivoglio: “Una grande opportunità per i ragazzi, grazie al lavoro di squadra della scuola”

Domani mattina i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Tolfa si collegheranno con ol’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che ha da poco raggiunto la Stazione Spaziale internazionale.

La sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, esprime “grande soddisfazione per l’opportunità concessa agli studenti e si complimenta per il lavoro di squadra e di massima condivisione tra scuola e amministrazione comunale. Per questo rivolgo il mio ringraziamento alla dirigente scolastica, professoressa Laura Somma, e al corpo docente dell’Istituto Comprensivo. Il progetto ha una portata significativa, che esprime la volontà di attuare processi di innovazione e crescita culturale al passo con i tempi. Alle nuove generazioni voglio dire che tutto nella vita è possibile e ‘raggiungibile’, con la giusta dose di volontà e impegno. Samantha Cristoforetti ci ha indicato la strada“.

L’istituto copre gli ordini dall’infanzia alla secondaria di primo grado, articolata su cinque plessi tra i paesi di Allumiere e Tolfa con la frazione costiera di Santa Severa Nord. Durante l’anno scolastico, in tutte le classi numerosi progetti sono stati svolti a corredo dell’evento che porterà gli studenti dell’istituto a porre domande direttamente all’astronauta ESA di nazionalità italiana Samantha Cristoforetti, durante la sua seconda missione nello spazio, denominata “Minerva”, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Il contatto ARISS (Amateur Radio on International Space Station) tra l’istituto e la ISS sarà per via diretta, cioè con apparati radioamatoriali montati proprio nella sede di Tolfa in Via Lizzera 19, e condotto dai radioamatori dell’ARI e di AMSAT Italia, che fanno parte dell’organizzazione internazionale ARISS la quale, da oltre 20 anni, gestisce insieme alle agenzie spaziali, attività educative come i contatti radio tra studenti delle scuole di tutto il mondo e gli equipaggi della Stazione Spaziale Internazionale. Il contatto ARISS via radio è programmato per sabato 30 aprile 2022 alle ore 10.35. L’evento sarà in diretta su YouTube sul canale di istituto al link: https://youtu.be/JKlOwjvTpt8.

Per ulteriori informazioni: www.comprensivotolfa.edu.it.