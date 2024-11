Giovedì consiglio a Ladispoli su bilancio di previsione e Imu • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, per il giorno 28/11/2024 alle ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno 28/11/2024 alle ore 18.30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

1 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, relazione tecnico – finanziaria e parere ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs n. 267/2000 ed adeguamento dup 2024/2026

2 Imposta municipale propria (imu) – conferma aliquote e detrazioni per anno 2025 (l.27 dicembre 2019, n. 160)

3 Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) – conferma aliquota unica per l’anno 2025

4 Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il 2025 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

5 Definizione degli indirizzi per gli anni 2025 e 2026 in materia di spese di funzionamento ex art. 19, d.lgs. 19/08/2016 n. 175, alla società partecipata Flavia Servizi srl.

6 Approvazione dup (documento unico di programmazione 2025/2027, articolo 151 del tuel 267/2000

7 Piano particolareggiato per insediamento produttivo commerciale in via Aurelia km 38,00. art. 4 l.r.36/87. adeguamento e revisione schema di convenzione

8 Delibera di c.c. n° 11 del 30.04.2024, adozione “Programma integrato di intervento per riqualificazione urbanistica di un’area interna al perimetro urbano sita in via Latina”. Presa d’atto della pubblicazione e dell’assenza di presentazione di osservazioni entro i termini di legge

9 Programma integrato di intervento per riqualificazione urbanistica di un’area interna al perimetro urbano sita tra via Latina angolo via Benevento, e comprensorio piazzale Nazario Sauro – giardino “Pietro Conte”. Controdeduzione e approvazione