Giovani Dem Cerveteri e Ladispoli per il consiglio comunale dei giovani: la Gubetti dice sì • Terzo Binario News

“Nella giornata del 7 gennaio 2023, presso il Gran Bar Nazionale, si è svolto l’incontro organizzato dai Giovani Democratici di Ladispoli e Cerveteri sul tema del Consiglio Comunale dei Giovani.

Un evento partecipato e costruttivo che ha coinvolto diversi giovani dai 15 ai 29 anni dei Comuni di Ladispoli e Cerveteri, della provincia di Roma e Viterbo e cariche pubbliche del territorio.

Intervenuti nei saluti istituzionali Luca Galanti, vicesegretario dei Giovani Democratici della provincia di Roma, Francesco Boscheri, segretario dei Giovani Democratici della provincia di Viterbo, Andrea Zonetti, membro, insieme a Marco Di Marzio e Stella Balis, del comitato di reggenza del PD Ladispoli, Giuseppe Zito, segretario del PD di Cerveteri, Silvia Marongiu, capogruppo del gruppo consiliare PD-La forza della comunità, Alessio Pascucci, consigliere di Ladispoli e della Città Metropolitana di Roma Capitale, e Nello Berardo, coordinatore di Azione.

Durante il dibattito hanno preso la parola David Derna, segretario dei GD di Albano Laziale, Leonardo Tripelli, segretario dei Gd di Cave, Veronica Cerroni, segretario dei GD di Tivoli, Elsa Rallo, portavoce dei GD del Lago e Christian Matilli, membro dei GD di Ladispoli e Cerveteri e delegato incaricato alla costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani nel comune di Cerveteri. Grazie ai loro contributi sono emersi importanti spunti di riflessione e idee.

Presente anche la sindaca del Comune di Cerveteri, Elena Gubetti, che ha ribadito la volontà di voler costituire il consiglio comunale dei giovani nel comune di Cerveteri e ha colto l’occasione per proporre le elezioni di questo organo nei rispettivi comuni di Cerveteri e Ladispoli nello stesso giorno così da incentivare la partecipazione giovanile. Proposta accolta da tutti i presenti con entusiasmo.

I giovani Democratici colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa. Un ringraziamento alle istituzioni, ai Giovani Democratici della provincia di Roma e Viterbo che hanno percorso chilometri in auto e in treno per raggiungere Ladispoli e mettersi a disposizione per raccontare la propria esperienza, a tutti coloro che sono intervenuti hanno dato un contributo a questa iniziativa improntata sull’importanza di fare rete e sulla condivisione di idee”.

GD Ladispoli Cerveteri