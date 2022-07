Garau sul parcheggio di via Pienza: "Uno scempio, sarebbe costruito davanti alle case" • Terzo Binario News

“Come capogruppo della lista civica Per Pascucci esprimo a nome del gruppo consiliare, la contrarietà ad una ipotesi assurda, quella di realizzare un parcheggio multipiano in Vicolo Pienza, un quartiere con una viabilità già pesantemente compromessa e satura di traffico.

Inoltre costruire un parcheggio di tre piani, davanti alle abitazioni che affacciano sull’attuale parcheggio sarebbe uno scempio urbanistico.

Noi il 28 luglio, presenteremo una mozione a firma di tutti e sei i consiglieri che hanno sostenuto Alessio Pascucci Sindaco, nella quale si chiede la revoca della delibera, e in alternativa, la verifica della fattibilità nell’attuale parcheggio, al di là del cavalcavia, realizzato dalla Provincia qualche anno fa.

Questo permetterebbe di non fare entrare ulteriori automobili, l’amministrazione dovrebbe fare un piano più generale, per affrontare il problema dei parcheggi, e della sostenibilità in generale.

Questo tipo di delibere ci sembrano le solite iniziative scoordinate, poco ragionate, e soprattutto calate dall’alto senza un confronto con i cittadini,

Pertanto ci auguriamo che il 28 l’amministrazione Grando faccia un bagno di umiltà e revochi il deliberato, così come chiesto, non solo da noi, ma anche dai residenti”.

Capogruppo “per Pascucci”

Roberto Garau