Futsal, è ancora derby fra Civitavecchia e Santa Severa • Terzo Binario News

Derby-salvezza oggi pomeriggio dalle 15 a Borgata Aurelia, dove si affrontano la Futsal Civitavecchia e Il Santa Severa. La partita è valida per l’ottava di ritorno del girone A di C1.

Attualmente la classifica vede i nerazzurri padroni di casa all’ottavo posto con 23 punti in compagnia della Vigor Perconti mentre i santaseverini sono ultimi con 11 punti, anche se al Spes Poggio Fidoni si è già riturata.

La sfida dell’Ivan Lottatori vede due compagini che stanno cercando di mantenere la categoria. I civitavecchiesi stanno messi molto meglio, anche se voglio evitare a tutti i costi i play-out e per riuscirsi devono mantenersi ad almeno otto lunghezze di distanza dall’ultima della classe (attualmente siamo a +12). Nella trasferta di Ostia dove hanno affrontato la Lidense è arrivato un ottimo pareggio per 4-4 dove il mattatore è stato Simone Mondelli: infatti è stato lui a servire il poker di reti. Non male neanche il pareggio interno ottenuto all’Uliveto dai santaseverini: un 1-1 contro la Cccp 1987 con centro di Matteo Tiberi. Un timido segnale di risveglio arrivato dal quintetto del Castello, che deve recuperare lo scontro diretto di Anguillara. All’andata, quando si giocò al PalaDeAngelis di Santa Marinella, vinsero i santaseverini per 4-3 con tripletta di Patrizio Maggi e rete di Manuel Morra mentre per i nerazzurri segnò il solito Mondelli (due volte) e Tiziano Moretti.

Tutti i giocatori sono a disposizione di mister Umberto Di Maio, tranne Christian Giovani: per lui stagione finita visto che questi verrà operato la prossima settimana.

«Siamo obbligati a vincere – spiega Di Maio – perché i punti ci servono sia per riavvicinare la zona play-off che per tenere lontani gli spareggi-salvezza. L’importanza non risiede tanto nel derby in sé, che per me è una gara qualsiasi ma nella classifica». La curiosità è che i derby in realtà sono due: infatti domani mattina alle 11 si affronteranno – sempre sul sintetico di Borgata Aurelia – anche le compagini under 21.