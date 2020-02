Furto in via Tiburtina: rubati strumenti musicali e pc - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Furto in via Tiburtina, all’altezza del civico 695. Ignoti hanno rubato da un veicolo in sosta strumenti musicali, vestiti e pc: un bottino che ammonta, secondo quanto riferito dalla Polizia, a 10mila euro. L’episodio è accaduto domenica 9 febbraio: la segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 15,30.

A essere colpita la band Moderntears‘, che su Facebook ha raccontato: “Ciao raga, è con tristezza che vi dobbiamo chiedere aiuto. Siamo scesi a Roma per suonare al Traffic Club in occasione del live dei Polar. A pranzo abbiamo lasciato il furgone a due passi dal ristorante dove volevamo pranzare prima di partire e abbiamo trovato la sorpresa”.



“Eravamo sulla Tiburtina e ci hanno portato via tutto forzando il finestrino scorrevole posteriore. Il danno è veramente rilevante, dal momento che comprende non solo tutti gli strumenti musicali e testate, ma anche le valigie dove erano contenute macchine fotografiche, tablet e computer. Per quanto sarà impossibile, vi ,chiediamo semplicemente di far girare questo post per vedere se in qualche modo qualcuno abbia visto qualcosa”.