Donna chiama taxi, poi il complice con la maschera da clown e armato di coltello lo rapina • Terzo Binario News

Rapina questa notte in via Vacuna. Alle 3,30 un tassista giunge nell’indirizzo indicato, ad attenderlo c’era una donna. Mentre lei stava salendo sul veicolo, un complice – nascosto dietro delle auto – e con in volto travisato da una maschera da clown è entrato in azione con in mano un coltello da cucina.

I due hanno minacciato il tassista, lo hanno rapinato di 50 euro e sono scappati a piedi. Sul posto sono giunte le Volanti, che hanno trovato la coppia ancora con il coltello in mano.

I due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Stamani è previsto il processo per direttissima. La vicenda è in capo al distretto di San Basilio.