Furti, illeciti e malamovida: il fine settimana degli agenti di Roma Capitale • Terzo Binario News

Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, un ragazzo di 11 anni che aveva appena strappato una catenina ad una signora in zona Finocchio. Gli agenti del VI Gruppo Torri, durante un servizio di controllo in via Casilina, altezza via Bolognetta, hanno sentito le urla di due donne, di 64 e 80 anni, ad una delle quali il giovane aveva appena tentato di portar via una catenina per poi darsi alla fuga, ma è stato bloccato grazie al tempestivo intervento della pattuglia. L’undicenne, su disposizione del Tribunale dei minori, al termine degli accertamenti di rito è stato accompagnato presso una casa famiglia. Le due signore, visibilmente spaventate per quanto accaduto, sono state assistite dagli agenti della Polizia Locale del VI Gruppo Torri.

A distanza di poche ore, un uomo di 53 anni è stato fermato dagli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale nella zona del Pantheon , durante i consueti controlli della zona, per il furto di accessori da un’attività commerciale della zona per un valore di qualche centinaia di euro .

Più di 900 gli illeciti rilevati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, in questo fine settimana, nel corso dei controlli a contrasto dei comportamenti in violazione alle norme stradali , con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e ad una velocità superiore ai limiti consentiti. Più di 10 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica e oltre 120 i conducenti colti a superare i limiti di velocità consentiti. Centinaia le irregolarità accertate per soste irregolari e ad intralcio della circolazione stradale.

Verifiche mirate anche sul rispetto delle regole per la vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche: più di 20 i minimarket chiusi dagli agenti, molti dei quali nel VII municipio, in violazione di quanto previsto dall’ordinanza che ne limita l’apertura fino alle ore 22.00. Verifiche anche in zona centro, Prati e Aurelio, dove il responsabile di un esercizio di vicinato è stato sanzionato per un importo pari a 7000 euro, in quanto sorpreso a vendere alcolici dopo la mezzanotte. Controlli capillari in zona Boccea, dove sono stati sanzionati diversi esercizi , soprattutto minimarket, oltreché per vendita di bevande alcoliche fuori orario, anche per occupazioni di suolo pubblico irregolari. A seguito degli accertamenti svolti, nei casi dove riscontrati la reiterazione degli illeciti, è scattata la segnalazione al municipio di zona per gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Nella zona del Centro Storico, Ponte Milvio, San Lorenzo, Piazza Bologna sono state accertate, inoltre, violazioni riguardanti il consumo di alcolici oltre l’orario consentito, maggiori occupazioni di suolo pubblico e decine di irregolarità amministrative all’interno dei locali pubblici, che hanno portato alla chiusura di un‘attività in pieno Centro Storico, in quanto totalmente abusiva.