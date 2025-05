Lunedì l'apertura dello Sportello di Ascolto a Civitavecchia • Terzo Binario News

Fissata per le ore 17.30 di lunedì 5 maggio l’apertura dello Sportello di Ascolto sperimentale sulla sicurezza. L’iniziativa si deve al co-responsabile cittadino del Dipartimento Pensionati d’Italia di Fratelli d’Italia, Remo Fontana. Il servizio sarà ospitato dal comitato elettorale del consigliere regionale Emanuela Mari, in via delle Azalee 5 nel quartiere di San Gordiano.

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato alla raccolta di segnalazioni, dubbi o disagi legati alla sicurezza, sia urbana che ambientale, in tutte le sue forme: fisica, psicologica ed economica: è rivolto a tutte le persone maggiorenni che desiderano confrontarsi su tematiche relative alla sicurezza. Oltre a offrire ascolto e consigli utili, lo sportello si propone anche come tramite tra i cittadini, gli organi competenti e i servizi presenti sul territorio.

Lo sportello, in via sperimentale, sarà aperto dalle 10.00 alle ore 12.00 del giovedì di ogni settimana. Sarà possibile concordare anche un appuntamento in orario e giorni diversi a partire da giovedì 8 maggio. Il giorno dell’inaugurazione, sarà anche la prima occasione di confronto con i cittadini su situazioni di pericolo reale o percepito, episodi di bullismo, cyberbullismo, molestie e aggressioni e ancora violenza sulle donne e di genere, stalking e così via. Sarà però possibile anche segnalare carenze di dispositivi o misure di sicurezza, problemi legati alla sicurezza informatica o online o avanzare proposte e suggerimenti per migliorare la sicurezza urbana e collettiva.

All’evento di lunedì interverranno il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari e il cavalier Valfredo Porega, responsabile nazionale del Dipartimento Pensionati d’Italia in Fratelli d’Italia.