Furgone si schianta contro la profumeria: sei i feriti • Terzo Binario News

Un Fiat Ducato si è schiantato contro una profumeria, sfondando la vetrina del negozio. Sei i feriti, tra pedoni e astanti dell’attività commerciale: tutti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per dinamica in vari ospedali della Capitale. Ovvero: Pertini, San Giovanni, Sant’Andrea e Policlinico Umberto I. L’episodio è accaduto oggi, mercoledì 20 dicembre, su viale Pantelleria, a Roma, in zona Montesacro-Conca d’Oro.

Il conducente dei veicolo, di nazionalità cinese, secondo una prima ricostruzione dei caschi bianchi percorreva a pieno carico via Monte Bianco. A un certo punto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo non per malore, né per uno stato di ebbrezza, poiché gli esami del caso hanno dato esito negativo. Tra le ipotesi, non è escluso un problema meccanico del Ducato, che è finito contro la vetrina della profumeria.

Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale del Gruppo III Nomentano. Per consentire i rilievi, è stato momentaneamente chiuso il tratto tra viale Jonio e piazza Capri.

c.b.

Foto Instagram Welcome to Favelas