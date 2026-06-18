Forza Italia Ladispoli rivendica spazio in maggioranza: "Leali, non sudditi" • Terzo Binario News

La fibrillazione arrivata dalla questione legata al Pronto Soccorso per gli animali

Le due mozioni, una riguardante l’istituzione della Consulta e del Regolamento per la tutela degli animali, l’altra sulla creazione di un servizio di pronto soccorso veterinario per i numerosi amici a quattro zampe presenti sul territorio di Ladispoli, sono state purtroppo respinte nel Consiglio comunale di ieri nonostante molti favorevoli e qualche astenuto.

A rendere politicamente significativa questa bocciatura è un elemento non secondario: a presentare le proposte era infatti un esponente del nostro gruppo, facente parte della stessa maggioranza che sostiene il Sindaco, ovvero il consigliere comunale Marco Penge.

La mozione è stata respinta non certo per il merito dei contenuti, ma per una questione di “metodo” come se il bene della città fosse una prova di forza. Atteggiamento politico che purtroppo, ci dispiace rilevare, condividiamo sempre meno.

Secondo quanto emerso durante il dibattito, l’Amministrazione ritiene che il Consiglio comunale non sia il luogo appropriato per affrontare questioni che dovrebbero essere preventivamente discusse all’interno della maggioranza. Perché mai ?

Il Consiglio comunale è la massima assise dove presentare le proposte per la città.

Una posizione che ha inevitabilmente acceso il dibattito politico e creato agitazione.

Siamo persone libere e il metodo amministrativo non riteniamo possa espletarsi sulle consuetudini e imposizioni. Forza Italia crede nel ruolo del Consiglio comunale quale sede istituzionale di confronto, condivisione e indirizzo politico.

Quel che appare evidente è che, all’interno della maggioranza, i punti di vista non sempre stanno coincidendo, e quanto è accaduto ieri ne è la dimostrazione pratica.

Le divergenze emerse sul tema della tutela degli animali infatti rappresentano soltanto la parte più visibile di tensioni, non volute certo da noi, che riguardano da tempo anche questioni più rilevanti, come i piani urbanistici, la gestione della costa e l’equilibrio nella distribuzione delle risorse tra i diversi settori dell’amministrazione.

Abbiamo sempre cercato di far riflettere i colleghi dell’amministrazione di cui, ad oggi, siamo parte integrante, cercando sempre di infondere le parole d’ordine : CONDIVISIONE e CONFRONTO sulle tematiche politiche, ma rimane difficile.

Il partito prosegue la sua attività di programmazione e di condivisione degli incontri con i cittadini, le associazioni ed i partiti presentando progetti ambiziosi per la nostra città.

Forza Italia conferma la propria permanenza nella coalizione di governo avendo stipulato un patto con i cittadini e auspicando una maggiore serenità e confronto da parte di tutte le parti politiche.

E’ chiaro che da nessun pulpito accettiamo patenti di legittimità politica, tantomeno fantomatiche bocciature da chi non conosce le normative.

Forza Italia seguirà un’unica stella polare: lo sviluppo della città e le istanze dei cittadini.

Siamo leali, non sudditi.

FORZA ITALIA LADISPOLI