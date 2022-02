Forza Italia Ladispoli: “Con il Commissariato una città più sicura” - Terzo Binario News

Di oggi la notizia dell’apertura del Commissariato di Polizia di Stato sito in Via Vilnius, nel Comune di Ladispoli. Un’ opera importante attesa da tempo da tutta la città.

Marco PENGE, Delegato ai Rapporti Istituzionali per Forza Italia:

“Con il nuovo Commissariato di Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia locale, Ladispoli avrà una migliore offerta di sicurezza.

Il Sindaco Grando ancora una volta ha dimostrato la sensibilità per i problemi del territorio impegnandosi fin dal primo giorno della sua amministrazione per raggiugere questo importante obiettivo programmatico. Un ringraziamento anche per l’importante lavoro svolto dall’Assessore ai Lavori Pubblici Veronica De Santis. ”

Renio VALLE, Commissario di Forza Italia:

“ Da tempo i cittadini di Ladispoli attendevano il Commissariato di Polizia che oggi è divenuto un importante realtà di sicurezza. Al Sindaco Grando va il plauso di tutti per aver mantenuto gli impegni presi al momento del suo insediamento. Le grandi opere utili alla città si realizzano sempre con la costanza e l’impegno politico.”

Forza Italia fa gli auguri di buon lavoro al Commissario e agli agenti di Polizia e ringrazia tutte le Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza, Polizia locale che svolgono con impegno e dedizione un lavoro utile alla nostra città.