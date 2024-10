"Forbiciata" del barbiere al cliente a Torrevecchia, Carabinieri a caccia dell'aggressore • Terzo Binario News

Intorno alle 15,30, via di Torrevecchia 577 , un uomo è stato soccorso dal 118 per due ferite da arma da taglio.

A seguito di una lite, il dipendente di una barberia, avrebbe ferito con delle forbici un cliente che era in attesa del proprio turno, entrambi stranieri.

Trasportato in codice rosso, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico Gemelli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che indagano sull’accaduto. Ricerche in corso dell’autore del ferimento che si é allontanato prima dell’arrivo dei Carabinieri.