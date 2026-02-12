Fl5: dopo il crollo, la pioggia: paralisi a Maccarese • Terzo Binario News

dopo il crollo del muro di contenimento della massicciata sul ponte della Quartaccia, oggi altri disagi pesanti per chi viaggia sulla Fl5.

Sulla linea Roma – Civitavecchia, la circolazione ferroviaria è stata rallentata stamani tra Maccarese e Roma Aurelia per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria. Lo fa sapere Rfi.

Dalle ore 10:00 è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità.

Effetti pesanti sulla mobilità ferroviaria: i treni Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 30 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito cancellazioni e subito limitazioni nel percorso. Altri invece, già in ritardo per il passaggio rallentato sul ponte della Quartaccia, sono stati deviati su Ponte Galeria arrivando direttamente a Trastevere.

Disagi per pendolari e turisti che sarebbero dovuti scendere ad Aurelia e soprattutto a San Pietro.