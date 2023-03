Alle ore 10,25 la S.O. ha inviato 5 squadre VVF presso la stazione della metropolitana di Lepanto, linea A, per soccorrere una persona investita dal treno che viaggiava in direzione Battistini.

L’uomo settantaquattrenne è stato estratto da sotto il vagone e trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto.

Ci sono 118 e FF.OO sul posto