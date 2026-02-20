Fibra ottica: come orientarsi tra le tante proposte sul mercato? • Terzo Binario News

Tra le varie possibilità di connessione alla rete Internet, la fibra ottica è una delle opzioni più performanti. Come molti sanno, infatti, le prestazioni offerte da questa tecnologia di trasmissione dati sono indubbiamente superiori a quelle che caratterizzano le connessioni ADSL, ancora diffuse in Italia, ma destinate negli anni a una progressiva riduzione.

Esistono ancora, nel nostro Paese, alcune zone che non hanno la copertura in fibra ottica, ma ormai la maggior parte degli utenti ha la possibilità di usufruirne.

Sul mercato le proposte messe a disposizione dagli Internet Service Provider (ISP) sono davvero numerose e non è molto semplice orientarsi.

Un aiuto a questo proposito arriva dai comparatori online come Facile.it, sito web di comparazione che permette di confrontare gratuitamente non soltanto le offerte dei provider Internet, ma anche quelle delle compagnie assicurative, banche e finanziarie, fornitori di luce e gas.

Internet con la fibra ottica: il primo step è la verifica della copertura

Come accennato precedentemente, in Italia non tutte le aree sono coperte dalle connessioni in fibra ottica. Prima di orientarsi su questo tipo di tecnologia, quindi, è necessario verificare la presenza di copertura nel proprio quartiere. Si può farlo sia sui siti di comparazione delle offerte, sia sul sito web di uno specifico provider.

La verifica è alquanto semplice in quanto è sufficiente inserire il proprio indirizzo di casa. In pochi secondi si potrà sapere se il nostro indirizzo viene raggiunto dai cavi in fibra ottica.

Qualora la copertura non sia presente, non si dovrà rinunciare al servizio di connessione Internet poiché sul mercato sono disponibili diverse alternative tra cui le tecnologie ADSL, FWA (Fixed Wireless Access) e satellite.

Se invece la copertura è presente, si può procedere con il confronto delle offerte dei vari provider ed eventualmente scegliere la più conveniente o quella che, comunque, presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.

Fibra ottica: la tecnologia FTTC

Parlare di fibra ottica è alquanto generico. All’interno di questa categoria infatti esistono opzioni diverse tra loro.

Quella attualmente più diffusa in Italia è la tecnologia FTTC, acronimo che sta per Fiber To The Cabinet, ovvero “fibra fino al cabinato”. In questo caso la linea in fibra ottica arriva fino al cabinato di smistamento. Da qui, il segnale Internet arriva alle abitazioni su un cavo di rame (tant’è che si parla di fibra misto rame).

Questo passaggio da fibra a rame determina una riduzione più o meno marcata delle prestazioni poiché le trasmissioni sui cavi in rame sono caratterizzate da una maggiore dispersione del segnale e, inoltre, sono influenzate negativamente dal meteo avverso.

Detto ciò, è opportuno precisare che le prestazioni della tecnologia FTTC sono qualitativamente eccellenti e sufficienti a soddisfare ampiamente le esigenze della maggior parte degli utenti.

Fibra ottica: la tecnologia FTTH

Meno diffusa, ma più performante della FTTC, è la tecnologia FTTH, acronimo che sta per Fiber To The Home, vale a dire “fibra fino a casa”. In sostanza, tutta la linea di trasmissione è costituita da cavi in fibra ottica, cosa che garantisce prestazioni ottimali.

Vale la pena ricordare che esistono due principali tipologie di FTTH, la EPON (Ethernet Passive Optical Network) e la GPON (Gigabit Passive Optical Network).

A voler essere del tutto precisi, è corretto affermare che la EPON ha potenzialità superiori alla GPON, ma le performance di entrambe sono talmente alte che, anche per gli utenti più esigenti, è sostanzialmente indifferente scegliere l’una o l’altra opzione.

In definitiva, orientarsi tra le offerte di fibra ottica richiede prima di tutto la verifica della copertura. In seguito, la valutazione della tecnologia disponibile, delle prestazioni e del rapporto qualità/prezzo consentirà di scegliere la soluzione più adatta alle proprie reali esigenze di utilizzo.