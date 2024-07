Festa dei Popoli: torna l’appuntamento della Parrocchia San Francesco d’Assisi a Marina di Cerveteri con cena, musica e tanto divertimento • Terzo Binario News

Inizia sabato 6 e si conclude domenica 7 luglio il tradizionale appuntamento, Festa dei Popoli, organizzato dal Comitato Feste della parrocchia San Francesco d’Assisi di Marina di Cerveteri, ormai consueto e apprezzatissimo evento che segna l’avvio dell’estate della frazione cerite.

Ogni anno gli organizzatori, capitanati dall’energica Ilenia, coadiuvata da un gruppo di super volontari impegnati perché tutto riesca nel migliore dei modi, “studiano” la scaletta della serata in modo da comprendere un momento conviviale all’insegna della musica e del divertimento per tutti, grandi e piccini. E anche per l’edizione 2024 sarà sicuramente mantenuta la promessa. Il programma infatti comprende, come sempre, una cena basata su piatti provenienti dalle diverse regioni italiane (ben accetti anche quelli di paesi stranieri, previsti al prezzo di 5 euro tre assaggi diversi); la serata continua con musica ballabile, poi la parentesi divertente con l’animazione, a cui si aggiunge questa volta pure la dance dedicata ai bambini, curata dall’Associazione la “Fabbrica dei sogni”. E se per sabato si registra già il tutto esaurito, c’è ancora possibilità di prenotarsi per domenica quando la serata si apre direttamente a suon di musica dal vivo, offerta dagli “Astral Code”, band nata dai banchi del liceo che ha accomunato quattro ragazzi la passione per la musica cui in seguito si è aggiunta la “voce” di Silvia. La cena sarà a base dei sapori del territorio al costo di 8 euro e non poteva mancare la simpatica riffa il cui ricavato andrà tutto in beneficenza alla sempre attivissima Caritas parrocchiale che segue più di 90 famiglie in difficoltà economica. Quindi per garantirsi un bel tavolo non resta che chiamare la signora Luana al 3476423206. Buon divertimento!”

Danila Tozzi