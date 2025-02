Fantastiche location per favolosi diciottesimi a Roma • Terzo Binario News

Festeggiare oggi i 18 anni vuol dire organizzare un ricevimento o un ritrovo musicale che rimanga tra i ricordi più belli. Di solito si pensa in anticipo a come fare, dove pianificare e cosa inserire per rendere l’allestimento più personale. È anche vero che questo compleanno rappresenta un atteso traguardo e teoricamente il passaggio all’età adulta. Un salto importante nella vita di un ragazzo o di una ragazza per affrontare al meglio ogni difficoltà. In pratica, è unico e irripetibile.

I bei 18 anni! Quelli che inconsapevolmente vengono vissuti dai giovani con leggerezza. Ecco perché evidenziarli ancor di più e rendere l’intrattenimento stesso un modo per far pensare e soprattutto divertire, magari esplorando questa variopinta carrellata di locali fantastici per favolose feste 18 anni Roma

Villa Twins – Zona Borghesiana

Nella zona Sud della Capitale si erge imponente e vasta Villa Twins tra giardini, prati e uliveti. È una raffinata residenza per eventi privati dove il compleanno dei 18 anni diventerà un’attrazione unica. Si può scegliere l’area dove festeggiare fra: piscina o patio, pergolato, veranda collegata con una sala oppure gli interni. Al chiuso infatti l’eleganza continua e si dipana tra le varie sale con open bar, guardaroba e djset. Sono a disposizione anche 11 camere dove pernottare oltre ad una cucina super attrezzata. La location nel complesso può contenere moltissimi invitati che l’apprezzeranno per la sua incantevole veste estetica. Basti pensare al pergolato stile liberty con panchine e tavolo al centro, mentre i lati sono sorretti da colonne decorate da piantine rampicanti.

Villa Trebazia – Zona Appia Antica

A Roma i locali sono tutti incantevoli e adatti per un diciottesimo coi fiocchi, ma le residenze come Villa Trebazia sull’Appia Antica hanno una marcia in più perché posizionate in una zona storica dove la cultura di Roma prende ispirazione. Questa Villa avvenente è un luogo ampio e molto curato con piscina, vialetti, gazebi, prati perfetti, una veranda con grandi pouf e un portico con pianoforte. Nel suo splendido giardino è presente pure la Green House e si intravedono sale interne con vetrate. Non mancano impianti luci e audio davvero eccellenti e all’avanguardia per fare festa fino a tardi.

King Pianobar – Zona San Pietro

Di tendenza e molto in voga il King Pianobar ti sorprende ed accoglie con eleganza e vivacità. Situato proprio nel cuore della Capitale saprà stupire per il suo stile dagli interni total black, drink variopinti e piatti gustosi della sua cucina professionale. L’atmosfera elegante e raffinata di questo pianobar è l’esatto contrario di un evento tradizionale e popolare come la sagra del carciofo , tanto per indicarne uno. L’affluenza abbondante e sorridente lo dipinge come un locale super affollato che sa come far divertire. Altro che feste di paese ed eventi culturali, al King si fanno nuove conoscenze e ci si diverte alla grande, circondati da un ambiente molto raffinato e di design. In effetti gli arredi sono elegantissimi accompagnati da volte a soffitto, una miriade di quadri, bassorilievi scolpiti a mano e capitelli come tavolini. Poltrone d’epoca e specchi alle pareti completano un’offerta ludica senza uguali. Composto da varie sale, di cui una con pianoforte, le luci si alternano tra soffuse o più evidenti come capita al bancone bar. Nel complesso, l’alternativa ideale per festeggiare i 18 anni.

Antico Granaio – Zona Portuense

Un altro luogo per eventi privati a Roma, da prendere in considerazione per la festa dei 18 anni è l’Antico Granaio dalla magica attrattiva. I suoi esterni sono composti da ameni giardini dove allestire il buffet o il banchetto, oppure presso la piscina favolosa o sotto al porticato adiacente al granaio. In più, sempre all’esterno si può usufruire di diverse zone piastrellate. All’interno invece c’è una taverna con bancone bar, perfetta per ballare, ma la sua capienza si limita a 60 invitati. Se invece si opta per gli esterni come base per il festeggiamento la struttura potrà accogliere molte più persone.

Casale Antica Cassia – Zona Cassia

Il Casale Antica Cassia è una location per eventi privati molto ampia e completa. La favolosa dimora si trova nel Parco di Veio tra colline e giardini mozzafiato dove non sarà difficile trovare una zona perfetta per un fenomenale compleanno dei 18 anni. Qui potremo scegliere tra l’area gazebi, quella della piscina oppure il porticato o sale all’interno ben arredate e capienti. Infatti il posto vanta numerose cerimonie e ricevimenti al suo attivo e assicura tranquillità e allo stesso tempo vivacità e divertimento grazie ad impianti audio e luci di ultima generazione. Per la zona dove ballare si può optare per una parte all’esterno super dotata oppure una sala interna in caso di maltempo o stagione invernale. Cosa chiedere di più ad una location importante come questa, che accoglie gli invitati con un aperitivo presso la sua grande fontana circolare posta all’ingresso.

Singita Fregene

Al Singita Fregene si può assaporare la brezza marina sulla spiaggia allestita come un locale. È un caso speciale, innovativo e molto apprezzato. Si parla di un ristorante, beach club e bar per eventi privati e quindi anche per le feste dei 18 anni. È aperto tutto il giorno, notte compresa, essendo uno stabilimento balneare dove i graditi ospiti possono prendere il sole nei momenti di relax e fare festa quando si vuole. Un’idea che coinvolge e sorprende positivamente. La spiaggia così arredata e funzionale diventa un paradiso di location sotto il cielo di Roma. Da maggio a settembre è il posto glamour per fare festa dove al tramonto un gong sottolinea il calare del sole e sui suoi teli bianchi ascoltare musica dal vivo mentre si sorseggiano cocktail colorati. Cuscini, candele e spettacoli saranno solo il contorno di un intrattenimento favoloso in riva al mare.

Residenza Lavernale – Zona Aventino

Con la Residenza Lavernale si chiude questa breve selezione di locali romani, tutti perfetti per eventi privati di grande o piccola portata. In questo caso specifico la location è così elegante e storica da essere utilizzata anche per meeting, cene di gala, mostre e sfilate di moda. Tuttavia, essendo così ampia sia outdoor che al chiuso prevede senza problemi l’uso di una parte di essa con luci, sonoro e schermi, perfetti per piccoli eventi come un compleanno dei 18 anni. Sul colle Aventino la natura rigogliosa veste a festa la grande proprietà e la rende elegante e raffinata. Mentre si completa l’offerta con sale interne dal gusto ricercato dove gli elementi in stile e di design arricchiscono un contesto già grandioso di suo.