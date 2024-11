Eventi natalizi e iniziative 2025, pubblicati due avvisi per l’uso della Cittadella della Musica di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Assessorato alla Cultura ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia due avvisi finalizzati alla realizzazione di iniziative ed eventi presso la Cittadella della Musica (Ex Infermeria Presidiaria).

Il primo di questi è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse all’utilizzo della prestigiosa struttura cittadina, nell’arco dell’intero anno 2025 (gennaio – dicembre) per la realizzazione di eventi, mostre, convegni ed ogni altra iniziativa contemplata all’interno del disciplinare d’uso.

Tutti i soggetti interessati, fino al prossimo 28 novembre, potranno pertanto presentare istanza di utilizzo della Cittadella e del giardino, allegando la documentazione richiesta dall’avviso per iniziative per le quali possono essere anche previsti ingressi a pagamento. La novità di quest’anno è che le domande potranno essere valutate anche per l’assegnazione di contributi economici che l’Amministrazione Comunale dovesse in futuro decidere di concedere.

Con ulteriore avviso esplorativo, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella giornata di ieri, si è invece avviata un’indagine di mercato che ha lo scopo di individuare operatori economici, interessati a proporsi come organizzatore-gestore unico per l’ideazione, la progettazione, l’organizzazione e la direzione artistica-tecnica (con c.d. “pacchetto chiavi in mano”), delle iniziative culturali da realizzarsi in Cittadella della Musica per le prossime festività natalizie 2024/2025.

In base all’avviso, che scadrà alle ore 13 del prossimo 13 novembre, i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse compilando l’apposito modello, messo a disposizione dall’Ufficio iniziative Culturali, nonché una proposta progettuale complessiva da far pervenire esclusivamente a mezzo PEC.

Per informazioni e chiarimenti, inerenti entrambi gli avvisi, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Iniziative Culturali tel. 0766 679621 – e-mail cultura@comune.civitavecchia. rm.it .