Estorsione contro i nipoti disabili, Daniela ringrazia il Commissariato di Ladispoli • Terzo Binario News

L’agente ladispolano che l’ha consigliata, insieme ai colleghi locali e a quelli del commissariato Prati, ha bloccato la consegna di denaro e arrestato l’esattore

La signora nella foto è Daniela ed è venuta nei nostri uffici per ringraziare di persona i poliziotti che l’hanno aiutata il mese scorso; due suoi nipoti, entrambi disabili, erano diventati inconsapevoli vittime di alcune persone senza scrupoli che, con la tecnica dei finti avvocati e forze dell’ordine, gli avevano già estorto 25 mila euro.

Daniela ha intuito che qualcosa non andava ed ha chiesto consiglio ad un poliziotto in servizio al commissariato di Ladispoli.

L’investigatore ha capito tutto ed in pochissimo tempo, insieme ai suoi colleghi e a quelli del commissariato Prati, ha bloccato l’estorsione ed arrestato l’esattore.

Grazie a te Daniela anche per darci la possibilità ancora una volta di ricordare a tutti di diffidare di chiunque vi chieda del denaro e di chiamare per ogni dubbio l’1 1 2, il Numero Unico per le Emergenze.