Elezioni Santa Marinella, Settanni si chiama fuori e attacca Ilaria Fantozzi • Terzo Binario News

“Le dinamiche che hanno portato il locale centrodestra cittadino alla scelta della candidatura da contrapporre all’attuale sindaco si collocano nella continuità di una politica non all’altezza del cambiamento che i tempi richiedono per Santa Marinella, così come accaduto a livello Governo e Regione Lazio.

Le pressioni fatte ai fini di tale scelta da quel sottobosco che nel recente passato ha lasciato la città in macerie o da quei faccendieri che per certi versi hanno operato fino a poco tempo fa in complicità con l’avversario sindaco, che ora vorrebbero invece battere per rivalse attinenti più alla sfera personale che politica, mi inducono in piena coscienza e libertà di pensiero ed azione a dissociarmi da tale progetto, ammesso che vi sia, visto che sino all’altro ieri non si è lavorato ad un programma elaborato e condiviso dai gruppi che hanno partecipato a tale percorso, ma si è solo trattato di cariche da occupare.

Di fatto, tale scelta è inconciliabile anche con i valori di Fratelli d’Italia atteso che, durante una partecipata riunione dei gruppi, l’interessato ebbe ad esprimere pubblicamente forti perplessità sul mescolare il proprio carattere civico con il simbolo del partito.

Difficoltà poi superata con il mercimonio della promessa nomina a vicesindaco per la locale coordinatrice del partito in caso di vittoria, sulla base di opachi accordi già presi prima dei risultati elettorali e al di fuori del mandato del direttivo che per questa gestione poco trasparente ha visto la fuoriuscita di ben 4 su 8 dei membri componenti.

Non c’è valore in questo modo di fare politica, non vi sono valori da proporre nella visione futura della città. Il nuovo che vorrebbe avanzare è l’espressione del vecchio già colluso in una precedente giunta Tidei, sostenuto da una compagine che per i danni procurati alla città l’ha già consegnata 5 anni fa nelle mani dello stesso Tidei.

La dignità non ha prezzo e non è negoziabile anche a costo di rimanere fuori dalle vicende elettorali che a breve coinvolgeranno la città.

Ringrazio tutti coloro che hanno apprezzato l’azione di opposizione da me svolta in questi 5 anni di mandato, sempre improntata a favore del bene comune, alla difesa dei cittadini ed al servizio di Santa Marinella.”

Consigliere FdI Francesco Settanni