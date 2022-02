Elezioni Cerveteri, "la Belardinelli è la svolta nello stagno dei vecchi senatori" - Terzo Binario News

Un cittadino sferza maggioranza e opposizione: “Campo di Mare ridotta a colata di cemento”

“Condivido l’osservazione ed il coraggio, di chi – sulla politica di Cerveteri – utilizza la definizione di “vecchi senatori”.

Se ci fosse maturità, ci sarebbe un Sindaco di svolta sostenendolo dall’esterno. Cerveteri non ha più tempo da perdere, la politica può aspettare, serve rimettere in attività il paese.

Cerveteri sembra uno stagno, dove l’ecosistema è regolato dalla predazione di alcuni a danno di altri, una competizione tra classe politica ormai passata.

Ha ragione chi ha scritto “vecchi senatori”: uccidere Cesare per il potere, non ha portato a nulla e nulla porterà. Il cambiamento fa paura, ma, è necessario.

Leggendo dei “vecchi senatori”, ormai da decenni nel panorama politico, ormai morto, con la sconfitta della destra per troppi conflitti interni, la vittoria e la presenza di Pascucci nulla ha portato, a parte la sola mega-fantasia di onnipotenza, circondato da Yes-Man.

La risposta sta nell’articolo Coordinamento Lega Salvini Premier – Cerveteri: “Lo scempio rifiuti colpa di Pascucci e della Camassa” e se andiamo a rovistare tra le carte, di sicuro qualcosa di oscuro la si trova.

Non abbiamo solo il problema gestione rifiuti: le condizioni delle strade periferiche, quelle a “vista” “Sir Pascucci” le ha asfaltate, poi la macchina comunale ferma, non mi sembra di vedere uffici comunali dinamici, la segnaletica è mancante, siamo a infinite fotocopie ai vetri, nemmeno nel medioevo, non esiste una segnaletica di percorso, di indicazione di quale ufficio fa parte.

Poi abbiamo Campo di mare, con la colata di cemento, che chissà quanto ci sarà costata. Uno scempio, creando il ritrovo stile “festival di Woodstock”, con camper irrispettosi dell’area, oltre al concerto del povero uccelletto, di Jovanotti che Pascucci porterà in quel di Ladispoli.

Ma Cerveteri non ha solo Cerenova o Campo di Mare: le altre frazioni non sono esenti da problemi.

Il sig. Minasi su Ladispoli, “rimpiangeva” i tempi che furono, con giuste osservazioni su Ladispoli, ma, se fosse a Cerveteri, sarebbe forse nel paese giusto, dove nulla è cambiato? (mi si conceda l’ironia).

La candidatura di Annalisa Belardinelli sarà la svolta a questo stagno, la quale poi, non da poco, è una donna e si parla di quote rosa e pari opportunità, più opportunità di questa non c’è. Ora Cerveteri ha la sua possibilità.

“Come primo punto si affronta la questione legata ai rapporti con Salvatore Orsomando, esponente di Forza Italia, con il quale, dice la Belardinelli, ancora non si è trovata una convergenza di idee“: ciò, a dimostrazione di quanto sia stagnante la politica così come alcuni dei suoi rappresentanti.

Notizie di questi giorni il sindaco, sta provvedendo al proseguimento del “rifacimento strade, lavori in corso a Cerenova e quindi mi chiedo quale bilancio troverà la prossima amministrazione? Cosa lascia a Cerveteri, oltre alla potatura, anzi radiazione del verde senza reale motivo? PAscucci sia diffidato nel procedere con ulteriori interventi”.

Un cittadino di Cerveteri