Elezioni Cerveteri, Belardinelli: “Con Orsomando incontro tranquillo, ma manca convergenza di idee” - Terzo Binario News

Al momento è l’unica candidata Sindaco ufficiale a Cerveteri. Lo ha fatto per il centrodestra, per la seconda volta consecutiva, sempre come esponente del centrodestra (non unito?) e come leader di Fratelli d’Italia: Annalisa Belardinelli è pronta alla sfida elettorale in terra etrusca, una contesa che per la prima volta vedrà mancare dalle schede elettorali il nome di Alessio Pascucci, al termine dell’esperienza da Sindaco dopo due mandati, l’unico ad aver portato a termine entrambi i mandati.

In una intervista-video sui social network, la Belardinelli è tornata a parlare di politica ma anche del tema caldo della politica attuale a livello locale, ovvero di un centrodestra che se all’inizio sembrava aver trovato una concretezza e unità che mancava da 20anni, oggi sembra più spaccata che mai. Come primo punto affronta la questione legata ai rapporti con Salvatore Orsomando, esponente di Forza Italia, con il quale, dice la Belardinelli, ancora non si è trovata una convergenza di idee.

Elezioni Cerveteri, Belardinelli: “Con Orsomando incontro tranquillo, ma manca convergenza di idee”

“Con Salvatore Orsomando c’è stato un incontro piuttosto tranquillo e sereno, anche se ancora non abbiamo una convergenza di idee. Quando ho annunciato la mia candidatura a Sindaco ho comunicato di essere sostenuta da Fratelli d’Italia e dalla Lega, oltre che da alcune liste civiche. Poi si sono aggiunti nomi di spicco della politica locale, come Vilma Pavin e Pio De Angelis. Penso che siamo non ad un punto di arrivo ma di partenza per Cerveteri e per aprire un dialogo con tutte le altre forze politiche del centrodestra. Stiamo andando avanti nella stesura del programma elettorale anche con incontri con i cittadini che auspichiamo, pandemia permettendo, possano presto coinvolgere più cittadini possibili”.

“Ieri per esempio abbiamo fatto un tavolo di lavoro per capire come risolvere nel breve le problematiche legate al servizio di igiene urbana, un appalto che è nato decisamente sbagliato. Un appalto il cui contratto scade tra poco più di un anno e che qualora dovessimo vincere, ci vedrà impegnati nella stesura del nuovo capitolato e per il quale ci avvarremo di tecnici esperti e professionali proprio per evitare le mancanze e le lacune che ci sono attualmente. Basti pensare a quanto accade a Cerenova, sempre piena di rifiuti, sia per l’inciviltà di alcuni cittadini ma anche e soprattutto per un capitolato d’appalto davvero sbagliato”.

Una coalizione quella della Belardinelli che recentemente ha visto unirsi anche due volti storici della politica locale, quali Pio De Angelis e Vilma Pavin. Mancano i “giovani” però, un argomento sul quale, a detta della Belardinelli, ha creato non pochi scontri con i big della coalizione, i vecchi volti della politica poco propensi a fare un passo indietro in favore di nuove leve.

“Avevo detto in fase di presentazione della mia candidatura che volevamo presentare una squadra nuova per un rinnovamento della classe politica di Cerveteri, un punto preso non proprio bene dai politici di lungo corso – prosegue la Belardinelli – non si può prescindere da loro, ma è anche bene che si creino nuove leve. I giovani di oggi sono lontani dalla politica e sto cercando di fare il possibile per coinvolgerli, anche quelli che non hanno mai fatto politica, ma che sono pronti a dare il proprio contributo istituzionale. I politici storici di Cerveteri daranno sicuramente il loro contributo, mi dispiace per chi si è offeso, ma sicuramente ci sarà modo per un lavoro congiunto”.