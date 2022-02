M5s Ladispoli: "Il sindaco Grando regala uno stipendio a un politicante di mestiere" - Terzo Binario News

“Il Sindaco grando, nello spudorato tentativo di aggraziarsi i voti dei fratelli di Italia, ha deciso che i cittadini di Ladispoli dovessero pagare uno stipendio (circa 1.700 euro mensili) a tal Annibale Conti, attuale capo della segreteria del consigliere regionale di FdI Giancarlo Righini, dunque un professionista della politica.

Se la cacciata del povero Perretta, coinvolto in vicende giudiziarie non ancora terminate, non ci ha particolarmente colpiti, ci lascia, invece, esterrefatti vedere come il sindaco usi i soldi pubblici solo al fine della sua rielezione.

Tante mancette date agli amici possono risultare normali per chi vede la politica come un mercato, ma arrivare a tanta sfacciataggine, a pochi mesi dalle elezioni è veramente insopportabile.

Essendo soldi della comunità, chiediamo al sindaco che ci illustri le motivazioni per cui ha scelto tale signore, magari ha un curriculum invidiabile (a proposito, quando aggiornate i curriculum dei consiglieri e assessori sul sito del comune?) oppure è un cittadino ladispolano famoso nel mondo e noi non lo sappiamo? Insomma ci faccia fare due risate, normalmente a pochi mesi dalle elezioni i sindaci mediocri asfaltano le strade (a proposito… quando cominciate su viale Italia?) e intitolano opere fatte da altri, lei invece ha superato anche questa fase con l’acquisto dei fratelli di portafoglio, di cui adesso sappiamo anche il prezzo.

Venghino signori venghino… la sagra del voto è iniziata!”

MoVimento 5 Stelle Ladispoli