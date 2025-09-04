Ecco la Coppa Italia di Promozione con Tolfa-Urbetevere e Santa Marinella-Cerveteri • Terzo Binario News

Saranno Tolfa-Urbetevere e Santa Marinella-Cerveteri le gare di andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia di Promozione fissate per il 7 settembre 2025 con il ritorno previsto per il 14 a campi invertiti.

In collina ci si prepara alla sfida con l’Urbetevere di domenica alle 15.30 ma non è escluso un anticipo alle 11.

A parte ciò, alla Pacifica si guarda all’Urbetevere, un undici pressoché sconosciuto: «Sappiamo che sono giovani e nient’altro – commenta mister Michele Micheli – ma sicuro di livello, vista la qualità dei settori giovanili romani.

Non nascondo una certa curiosità per capire a che punto siamo testandoci in una gara ufficiale consci che ci sono tante incognite. Infatti si è approntato un programma di preparazione volto al campionato quindi manca qualche test e di fatto lo diventano i due turni di Coppa. La stessa resta un obiettivo per il Tolfa visto che sono arrivate due semifinale in pochi anni». Poi uno sguardo alla sfida di sabato contro il Cerveteri: «Per mezz’ora abbiamo fatto abbastanza bene con qualcosa da migliorare. Di sicuro non c’è una formazione base perché ci sono molti giocatori bravi che mancavano come capitan Marco Roccisano e Dario Mancini; Miguel e Christian Vittorini con Jacopo Gaudenzi erano a mezzo servizio pertanto si cambia di volta in volta» la conclusione dell’allenatore.

Domenica mattina alle 11 tocca al Santa Marinella contro il Cerveteri e prima del fischio d’inizio verrà premiato capitan Alessio Gallitano per le 100 gare in rossoblù. «Gli esperimenti finiscono con la gara ufficiale – dice il tecnico Daniele Fracassa – per arrivare al regime massimo domenica come abbiamo programmato. Vogliamo un risultato pieno e passaggio turno, sapendo che il Cerveteri partirà guardingo». Assenti Alessio Tranquilli e Lorenzo Orlando.

Quanto alla formula della Coppa Italia, non è stato seguito il criterio logistico come dimostra la sfida fra Tolfa e Urbetevere. Come l’anno scorso, in questa fase varranno doppio le reti segnate in trasferta.