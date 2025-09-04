Rifiuti abbandonati a Santa Marinella, l'indignazione dei cittadini • Terzo Binario News

Segnalazione di un cittadino santamarinellese in merito alla stato di degrado del lungomare Guglielmo Marconi, con rifiuti abbandonati nella zona delle palafitte di Santa Marinella.
“È inammissibile assistere ad immagini del genere. Un posto come questo, frequentato ogni giorno da migliaia di persone e di turisti, dovrebbe essere valorizzato affinché possa essere definito, come si è soliti chiamarlo, la Perla del Tirreno.
Chiediamo l’intervento urgente dell’Amministrazione comunale, anche per tutte le altre zone che versano in stato di abbandono.
Santa Marinella merita rispetto e pulizia”.
Lettera firmata
