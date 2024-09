Eccellenza, buon pari del Civitavecchia a Rieti • Terzo Binario News

Allo Scopigno finisce 1-1, reti di Manuel Vittorini al 5′ e pari sabino al 4’ della ripresa di Roberto Criscuolo

Un tempo per ciascuno e il Civitavecchia torna da Rieti con un pareggio. I nerazzurri hanno chiuso sull’1-1 la sfida del Manlio Scopigno contro la Fc Rieti valida per la seconda giornata del girone A di Eccellenza, con la rete civitavecchiese messa a segno da Manuel Vittorini al 5’. Pari sabino al 4’ della ripresa messo a segno da Roberto Criscuolo.

In classifica, dopo due giornate, non c’è nessuna compagine a punteggio pieno dunque a quota 4 punti c’è un gruppone composto da nerazzurri, W3 Maccarese, Fiumicino, Valmontone e Boreale il che denota – al netto del fatto che nella fase iniziale di stagione le squadre sono alla ricerca di un’identità precisa che si definisce con il passare delle giornate – un certo equilibrio che sta contraddistinguendo il raggruppamento A del massimo campionato regionale.

Agli uomini di Massimo Castagnari bastano cinque minuti per violare la porta dello Scopigno: Manuel Vittorini sfrutta al meglio l’assist che gli fornisce Giordano Fatarella e nell’area piccola per ribattere a rete e sbloccare il risultato. L’azione si è generata da un colpo di Fabrizio Bianchi, all’apparenza innocuo.

I nerazzurri continuano a spingere e con Cristiano Rossetti rischiano il raddoppio in almeno due diverse occasioni: su situazione di calcio d’angolo, sulla quale è provvidenziale l’intervento sulla linea di porta di Ilie-Ovidiu e in contropiede, dove il classe 2000 spara alto. Al 28’ Rossetti lancia Wilson Cruz in contropiede, il centravanti brasiliano vede il portiere in uscita e tenta il pallonetto ma la traiettoria è sbilenca e la palla esce fuori. I reatini creano la loro prima vera e propria occasione al 43’ con un destro a giro di Ortenzi che sfiora di pochi centimetri il secondo palo. I padroni di casa al rientro dagli spogliatoi appaiono rinfrancati e intraprendenti, tant’è che trovano il pareggio grazie ad un tiro da fuori di Criscuolo servito dopo un lungo possesso del numero 9 Laghigna. Entrambe le compagini provano a vincere sfiorando la rete: dapprima Capuano per gli amarantocelesti e poi Cruz per i civitavecchiesi, ma entrambi non trovano soddisfazione. Nei minuti di recupero dopo un prosieguo di partita spento i padroni di casa vanno vicini al ribaltone ma il subentrato Pezzotti calcia addosso al portiere nerazzurro Romagnoli in quella che sarà l’ultima occasione dell’incontro.

Come accennato, per il Civitavecchia inizia una settimana di quelle alquanto impegnative. Infatti mercoledì pomeriggio alle 15.30 si torna in campo per l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, con l’Antica Aurelio che scende in campo al Tamagnini. E sempre nell’impianto di Campo dell’Oro, domenica arriva la Boreale per la terza di campionato. Il mercoledì successivo, sfida di ritorno in Coppa allo Sbardella di Primavalle.

Il tabellino

Fc Rieti: Vento, Marinacci, Pellegrino (dal 32’st Nardoni), Fiorentini (dal 18’st Mattei), Ilie-Ovidiu, Giannetti, Criscuolo, Ortenzi, Laghigna (dal 29’st Monaco), Rei (dal 41’st Pezzotti), Capuano (dal 26’st Onesti).

A disp. Roversi, Peschiaroli, Battisti, Giannettini.

All. Lorenzo Pezzotti.

Civitavecchia: Romagnoli, Bianchi, Cerroni, Funari (dal 22’st Pica), Fatarella, Laurenti, Vittorini, Rossetti (dal 12’st Cesaroni), Cruz (dal 36’st Giustini), Luciani, Proietti (dal 26’st Canestrelli).

A disp. Calisse, Avellini, Giranelli, Ardel, Castaldo.

All. Massimo Castagnari

Reti 5’pt Vittorini (C) , 4’st Criscuolo (R),

Arbitro Flavio Bordiga di Ostia Lido.