Scuola, inaugurato a Civitavecchia l'infopoint dell'UniMarconi • Terzo Binario News

Nel centro commerciale I Mulini. L’ateneo telematico ha sei facoltà e 22 corsi di laurea più master di vario livello.

Sabato 14 e’ stato inaugurato a Civitavecchia il nuovo Infopoint dell’Università Telematica Guglielmo Marconi. La sede e’ situata al primo piano del centro commerciale “I Mulini”, nel centro della città, vicino alla stazione ferroviaria e servita da un ampissimo parcheggio libero.

Nell’Infopoint sarà possibile usufruire gratuitamente dei servizi di personale altamente qualificato per l’orientamento universitario, la prevalutazione dei crediti formativi e del curriculum vitae e l’assistenza alle iscrizioni. Sarà inoltre possibile analizzare le convenzioni applicabili, per un servizio su misura, cucito sulle esigenze specifiche dei singoli utenti.

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi vanta in attivo sei facoltà e 22 corsi di laurea, master di primo e secondo livello e ulteriori corsi che vanno ad arricchire l’offerta formativa.

Al taglio del nastro, oltre ad una folta presenza di pubblico, hanno partecipato gli onorevoli Alessandro Battilocchio e Marietta Tidei che hanno espresso la loro soddisfazione per l’iniziativa. Tra le cariche istituzionali erano presenti anche il sindaco di Allumiere Luigi Landi e il sindaco di Tolfa Stefania Bentivoglio. Per le autorità religiose Don Giovanni Demeterca, facente le veci del Vescovo. Il dott. Stefano Galetto, dell’Unimarconi di Latina, ha introdotto alcune importanti tematiche ed illustrato ai presenti le peculiarità che caratterizzano e rendono vincente l’università telematica Guglielmo Marconi. Da segnalare la presenza e l’intervento del Professor Tommaso Saso, Docente di Marketing e Organizzazione Aziendale, Direttore Marketing e Relazioni Esterne dell’Università Guglielmo Marconi.

Al taglio del nastro la direttrice dell’Infopoint, la dottoressa Valentina Morreale, ha sottolineato l’importanza del nuovo centro per Civitavecchia e tutto il territorio limitrofo. A guidare e presentare l’evento Alessandro Tagliani, assessore al commercio del Comune di Tolfa.

Grazie a questo nuovo centro universitario Civitavecchia e il suo comprensorio muovono un importante passo per diventare una realtà sempre più completa ed offrire ai suoi cittadini nuove opportunità.

