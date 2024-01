Due vecchietti al freddo in canile a Bracciano: diamogli una cuccia calda • Terzo Binario News

Ma come si fa abbandonare due poveri angioletti al loro destino, sono al freddo sono impauriti e tremano aiutiamoli diamo loro una casa come meritano ce lo stanno chiedendo con la dolcezza del loro sguardo non ignoriamola, forza tutti insieme possiamo sicuramente farcela sarebbe un bel regalo per la Befana.

Loro sono piccoli non arrivano a 15 kg in due bisogna assolutamente farli uscire dal canile. URGENTE,NON CI SONO PAROLE!

Una vergogna!!!!!!!! Ma come fate a dormire la notte!

Spaesati, increduli, impauriti sono appena arrivati in canile ma dobbiamo farli uscire immediatamente! Non possono assolutamente affrontare l’inverno !!! Alla loro età dovrebbero stare al calduccio, in casa su un morbido cuscino e invece qualche schifoso ha pensato di abbandonarli!

E’ davvero urgente! Sono una taglia piccola.,

Si trovano a Bracciano (RM)

AIUTATECI PER FAVORE! NON POSSONO STARE IN UNA BOX FREDDO!

Per qualsiasi informazione 3470329866