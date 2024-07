Due nuovi compattatori per Csp • Terzo Binario News

Il Sindaco Marco Piendibene e l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini hanno presenziato questa mattina alla consegna alla Società partecipata Civitavecchia Servizi Pubblici di due mezzi nuovi (un autocarro a 3 assi da 26 tonnellate per lo svuotamento con compattatore e un altro con vasca ribaltabile da 7 tonnellate), da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata.

I veicoli sono solo una parte dei tre che sono stati acquistati a seguito di un bando predisposto dall’Ufficio Ambiente, finanziato per 460.800 euro dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nell’ambito del più generale contributo riconosciuto al Comune per l’organizzazione della differenziata. Una quota di 51.200 euro è invece a carico del Comune di Civitavecchia.

Entro la fine del mese dovrebbe arrivare anche il terzo autocarro, che sarà utilizzato per lo svuotamento delle campane del vetro. I mezzi, che sono di proprietà del Comune, concessi con contratto di usufrutto a CSP, entreranno in servizio già nei prossimi giorni, non appena sarà concluso l’iter di iscrizione all’albo dei gestori ambientali.