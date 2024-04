Due barche sugli scogli a Santa Marinella • Terzo Binario News

Nessun problema per la decina di diportisti di una scuola di vela, intervento della Guardia Costiera

Due barche sono finite sulla scogliera di fronte al fosso sud dell’antemurale che protegge il porticciolo di Santa Marinella.

Si tratta di natanti J24 di una scuola di vela che a causa del vento e della corrente hanno terminato lì la loro corsa.

Una decina di persone sono scese autonomamente sulla scogliera, senza conseguenze.

Intervento della Guardia Costiera per accertare i fatti come prevede la prassi del Codice della Navigazione in caso di “evento straordinario” mentre i gommoni stanno cercando di recuperare le barche.

I natanti non compromettono la sicurezza della navigazione a bordo non sono presenti sostanze inquinanti.

Le operazioni di recupero sono tutt’ora in corso.