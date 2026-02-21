Donazione alla “In The Clauds” di Unicoop Etruria a Civitavecchia entro il progetto "Verde Speranza" • Terzo Binario News

I fondi raccolti grazie all’iniziativa daranno la possibilità di effettuare ecografie mammarie alle ragazze fuori screening regionale dell’ASL Roma 4

È stata organizzata per sabato 21 febbraio presso il supermercato Coop Boccelle, la donazione simbolica di un assegno della cifra di 3.551 euro all’Associazione “In The Clauds” da parte di Unicoop Etruria.

I fondi raccolti sono il risultato dell’iniziativa “Verde Speranza” che da marzo a settembre 2025 ha coinvolto i supermercati Coop di tutta Italia mettendo in vendita rose, calle, azalee a supporto delle associazioni attive in ambito della ricerca sulle cure oncologiche e progetti di prevenzione sui singoli territori.

La consegna dell’assegno è avvenuta alla presenza di Tiziano Leonardi, Presidente Associazione “In the Clauds”, Stefania Giannetti, Consigliera di Sorveglianza Unicoop Etruria, del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, la delegata alla Sanità Marina De Angelis D’Ossat e l’assessora alle Politiche Sociali Antonella Maucioni.

Le dichiarazioni: “Il sostegno di Unicoop rappresenta per noi un aiuto concreto e prezioso nel portare avanti le nostre attività di prevenzione e sensibilizzazione sul tumore al seno nelle giovani donne. Grazie a questo contributo potremo continuare a promuovere informazione, consapevolezza e cura, offrendo la possibilità di svolgere ecografie mammarie alle ragazze fuori screening regionale dell’ASL Roma 4. La vicinanza e attenzione di Unicoop Etruria verso il nostro impegno sociale ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore determinazione nel nostro lavoro quotidiano sul nostro territorio.” Tiziano Leonardi, Presidente Associazione “In the Clauds”.

“Siamo orgogliosi di poter consegnare questa donazione all’Associazione “In The Clauds”, frutto della partecipazione e della generosità di soci e clienti della Cooperativa.

Attraverso la vendita di piante e fiori nei nostri supermercati, abbiamo potuto trasformare un gesto semplice in un segno concreto di sostegno per la prevenzione del tumore al seno. Come Coop, crediamo che il valore della cooperazione si esprima nel prendersi cura delle persone e delle comunità in cui viviamo. Questa iniziativa dimostra che insieme possiamo contribuire a sostenere la ricerca, migliorare i servizi di cura e prevenzione e dare speranza alle persone.” Stefania Giannetti, Consigliera di Sorveglianza Unicoop Etruria.

L’Associazione “In The Clauds” ha come obiettivo sostenere la ricerca scientifica per la cura del tumore al seno e trovare un modo per aiutare le giovani donne ad avere una diagnosi precoce di malattia. E’ nata in memoria di Claudia Sacco, mancata in giovane età per un tumore al seno. L’impegno dei volontari è quello di organizzare giornate di prevenzione tramite screening della mammella nelle ragazze dai 20 ai 40 anni (fuori convenzione ASL Roma 4) sul territorio di Civitavecchia.