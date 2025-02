Domenica Trofeo Città di Ladispoli di podismo del Gruppo Millepiedi • Terzo Binario News

A Ladispoli arriva l’ex tricolore di maratona.

Chi vincerà domenica? È questa la domanda che circola per le strade di Ladispoli dove l’ultima domenica di febbraio coincide anche quest’anno con la principale corsa podistica della stagione.

Il Trofeo Città di Ladispoli è giunto alla sua quarta edizione e le iscrizioni stanno arrivando in gran numero nella sede del comitato organizzatore.

Tra loro anche nomi di assoluto prestigio, come l’ex campione italiano di maratona Alessandro Giacobazzi (Aeronautica) che vuole migliorare il 3° posto conquistato pochissime settimane fa alla Corsa di Miguel, precedendo quel Luca Parisi che a Ladispoli ha finora fatto l’en plein di vittorie. Contro di lui l’atleta di origine marocchina Mohammed Zouioula, tesserato per il Gruppo Millepiedi che organizza la gara e che lo scorso novembre ha trionfato nella Rome 15K-Nuova Ford. In campo femminile spicca la presenza di Isabella Papa (Tirreno Atl.) pronta a sfidare Sara Carnicelli (Imperiali Atl.), seconda lo scorso anno, ma ulteriori nomi sono in arrivo nella città del litorale tirrenico.

L’appuntamento per tutti sarà in via Corrado Melone da dove si dipanerà il lungo serpentone di corridori impegnato per affrontare i 10 km estremamente veloci del tracciato di gara, che presenta al suo interno appena 4 cambi di direzione. A una settimana dall’evento erano oltre 600 i corridori già iscritti, ma il numero è destinato ad allargarsi ulteriormente. Lo start della prova, che avrà anche la sua versione non competitiva, è previsto alle ore 9:30. In programma anche la passeggiata ludico-motoria di 2.300 metri.

C’è ancora la possibilità di iscriversi al costo di 20 euro fino alle ore 20:00 del 21 febbraio. 10 euro invece per la non competitiva. Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato sabato per i romani presso il negozio LBM Sport in Via Tuscolana 187/A dalle 10:00 alle 14:00, per i residenti fuori la Capitale al negozio Ferri Byke in Via Settevene Palo Nord 34, dalle 16:00 alle 19:00. Premiazioni per i primi 3 assoluti e i primi 5 di ogni categoria.

Per informazioni: Gruppo Millepiedi, https://www.gruppomillepiedi.it/