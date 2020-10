Domenica recupero degli eventi al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Domenica 4 ottobre saranno recuperati alcuni degli eventi prorogati a causa dell’allerta meteo al Castello di Santa Severa il 27 settembre per la Giornata mondiale del Turismo, organizzata dalla Regione Lazio con il supporto di LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

Il nuovo appuntamento è alle ore 15.30 con Musica e Danza etrusca, a cura dell’Associazione I Rasenna in collaborazione con l’Associazione Ninuphar.

. Uno spettacolo con due musici e quattro danzatrici che rappresenteranno in abiti storici le antichissime tradizioni etrusche accompagnati da esecuzioni musicali con flauto e lira. Gli Etruschi erano il popolo più “musicale” dell’antichità e amavano moltissimo accostare la musica e la danza a tutte le attività della giornata; lo strumento musicale più in uso era il flauto (aulos) che gli Etruschi stessi avevano inventato e che era formato da due canne disposte a V, munite ciascuna di un beccuccio.

Il flautista soffiava nell’uno o nell’altro per ottenere all’occorrenza suoni acuti o bassi, ma poteva soffiare contemporaneamente in entrambi per ricavare dal suo strumento una vera e propria sinfonia. Uno strumento complesso, il cui suono somigliava a quello di una cornamusa moderna, e per suonare il quale occorrevano anni di esercizio.

Dopo lo spettacolo sarà possibile degustare i prodotti enogastronomici tipici della Bottega delle Eccellenze d’Etruria con una speciale degustazione con tre abbinamenti:

Affumicato di tonno del Tirreno, affumicatura artigianale Sapor Maris Ladispoli

con crema di peperone piccante e mela, Azienda agricola Poggio della stella Alluminere

Abbinamento vino bianco Malvasia Puntinata, Azienda agricola Cantina oliveto Tolfa. Abbinamento olio Le Rose, Frantoio Presciuttini Montefiascone

Crostino con crema di zucchine gialle nocciole e timo, Azienda agricola La cardellino, Tolfa

Abbinamento vino Rosato Emira Azienda Tre Cancelli Cerveteri. Abbinamento olio Veltun, Frantoio Presciuttini Montefiascone

Sfoglia di grano con pecorino Pitticheddu Azienda agricola Pizzalis Bracciano

Con miele di bosco Azienda agricola I cardinali Santa Marinella

Abbinamento vino Nero buono Baio Oscuro Azienda agricola Poggio della stella Allumiere. Abbinamento olio Di Notte, Frantoio Presciuttini Montefiascone

Modalità di partecipazione:

Musica e Danza etrusca ingresso libero fino esaurimento posti

Menù degustazione 5 euro

Tutti gli eventi si svolgono all’aperto con distanziamento previsto come da normativa anti Covid