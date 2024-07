Domenica di lavoro per la Protezione Civile Comunale di Cerveteri: il ringraziamento del Sindaco Elena Gubetti • Terzo Binario News

Tanti gli incendi domati dal Gruppo guidato dal Responsabile Renato Bisegni. Giornata di interventi anche per Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Una domenica di lavoro intenso quella appena conclusasi per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri. I Volontari guidati dal Responsabile Renato Bisegni sono infatti stati impegnati in numerosi interventi per domare incendi che si sono sviluppati in vari luoghi del territorio di Cerveteri. Le squadre sono intervenute nel pomeriggio di ieri in Via Puccini, in Via Doganale, in Via Arnoldo Da Praga e in Via del Lavatore. Sempre ieri, sono stati impegnati, su richiesta della Sala Operativa Regionale, anche fuori dal territorio di Cerveteri, garantendo supporto con l’autobotte in Via Giacomo Cusmano ad Anguillara.

“Anche quella di ieri è stata una giornata particolarmente difficile per il nostro territorio e per i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sul fronte incendi stiamo vivendo una vera e propria emergenza, che purtroppo sembra non trovare fine. Dall’inizio dell’estate sono stati purtroppo tantissimi gli interventi d’urgenza per domare il propagarsi di incendi boschivi. Fortunatamente, grazie alla loro professionalità e alla presenza, oltre a loro, dei Vigili del Fuoco di Cerveteri e della nostra Polizia Locale si è sempre scongiurato il peggio, ma il pericolo è stato grande. Nella quasi totalità dei casi si tratta di incendi dolosi, innescati dalla mano dell’uomo, ma è fondamentale ricordare a tutti che proprio in tema di prevenzione degli incendi boschivi, come ogni anno abbiamo emesso una apposita ordinanza la quale, se rispettata, può risultare fondamentale nella diminuzione dei roghi”.

“L’ondata di calore di questo weekend, annunciata già dai giorni precedenti dalla Direzione Regionale di Protezione Civile, ha certamente reso ancor più difficile la situazione di ieri – ha aggiunto il Sindaco Elena Gubetti – ma rimane fondamentale, soprattutto per i proprietari dei terreni, mettere in atto tutti quegli accorgimenti necessari alla riduzione di ogni eventuale pericolo. Quindi, manutenere costantemente le proprietà, rimuovere e mettere in sicurezza materiali di risulta e soprattutto non dare mai alle fiamme residui di verde è alla base. Sono certa che con la collaborazione di tutti sarà possibile contenere l’emergenza incendi. Ringrazio in conclusione Renato Bisegni, Responsabile del Servizio di Protezione Civile di Cerveteri, tutti i Volontari del Gruppo Comunale, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, sempre in prima linea e pronti ad intervenire a tutela del territorio e dei cittadini”.