Domani si raduna il Cerveteri del Presidente Lupi, subito amichevole a Civitavecchia • Terzo Binario News

Un Cerveteri con cinque volti nuovi, ottimo il mercato messo in atto dalla Presidenza

A Cerveteri è tutto pronto per la ripartenza della stagione calcistica.

Una stagione dalla quale ci si aspetta molto dal Città di Cerveteri del Presidente Lupi e Mister Superchi: dopo la scottante retrocessione patita lo scorso anno dopo uno scontro drammatico ai play – off contro i cugini del Ladispoli, c’è tanta voglia di ricominciare ma soprattutto di riconquistare il prima possibile la categoria.

Ad onor di verità c’è da dire che quella appena trascorsa è stata una stagione difficile per il Cerveteri, prima la chiusura al pubblico del campo, poi il cambio societario. Due fattori che certamente non hanno agevolato i ragazzi di Lupi, che in ogni caso hanno gettato sempre il cuore oltre l’ostacolo, sempre sostenuti da una Dirigenza presente e attenta alle necessità della squadra.

Attenzione manifestata anche in fase di calciomercato. Estate piena di colpi questa in corso con i cinque volti nuovi Toscano, Di Ventura, Roscioli, Moretti e Fagioli.

Domani, venerdì 11 agosto, si comincia a fare sul serio. Tutti in campo agli ordini del Mister e domenica 20 agosto, prima amichevole della stagione, in trasferta, contro il Civitavecchia.

Poi sarà campionato, quello di Promozione per l’esattezza, con il sogno di ritornare subito in eccellenza.