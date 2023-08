Teatro partecipato a Cerveteri, oggi in piazza Santa Maria va in scena "Un sogno" • Terzo Binario News

Oggi, giovedì 10 agosto, in Piazza Santa Maria a Cerveteri – ore 19 – andrà in scena la performance conclusiva della seconda edizione del laboratorio di teatro partecipato Un sogno, organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con CDM-Campo di Mare Teatro Festival e patrocinato dal Comune di Cerveteri , Assessorato alla Cultura.

Lo scorso anno per la prima volta un gruppo di teatro partecipato ha aperto il lavoro alla Comunità di Cerveteri in piazza Santa Maria e al Campo di Mare Teatro Festival seconda edizione, a Parco Vannini.

Visto l’ottima riuscita dell’operazione, il Comune e l’Assessorato alla Cultura hanno deciso di finanziare e sostenere l’attività per il secondo anno.

Il percorso formativo gratuito e aperto a tutti è iniziato a febbraio ed è stato curato da Odette Piscitelli (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro e del Campo di Mare Teatro Festival) , ha coinvolto cittadine e cittadini residenti nel territorio di Cerveteri, Ladispoli e nei comuni limitrofi, senza limiti di età.

Attraverso la sperimentazione dei linguaggi del teatro, della scrittura creativa e della musica è nato un cantiere di idee, un percorso approfondito volto alla creazione di un gruppo di lavoro pronto a condividere storie, frammenti di vita ed emozioni, sul tema del Sogno.

“Siamo partiti dalla condivisione di un sogno, (che poteva esser stato realmente sognato o il desiderio di fare un sogno), dal lavoro sulla musica, sui suoni e i corpi del sogno. Attraverso un percorso durato 6 mesi, siamo arrivati a creare una performance interattiva, fatta di storie stravaganti, improvvisazioni, suoni, danze, canti…

Libere invenzioni e racconti elaborati dagli stessi protagonisti, si susseguono all’interno di un cerchio simbolico, in cui il nostro pubblico sarà invitato a partecipare.

E’ una performance da vivere più che da osservare. L’esperimento del teatro partecipato è proprio quello di coinvolgere la comunità all’interno del processo.

Un piccolo gruppo di persone comuni racconta una storia al resto della comunità, instaurando un momento di condivisione profonda.

Quest’anno la performance sarà molto articolata, e, oltre al racconto, abbiamo puntato sui suoni e sulle immagini evocate dai corpi.



Il gruppo di quest’anno è formato da 13 meravigliosi esseri umani che vanno dai 5 anni ai 70 : Stefano Acunzo, Katia Celestino, Letizia Fumasone Biondi, Milena Gianna, Deborah Kerry Wilson, Luigino Lodato, Stefania Lorenzetti, Paolo Maniscalco, Andrea Oliva, Barbara Pitrone , Carlo Vincenti e le picccole Silvia Acunzo e Giulia Ruzzi.

E’ stata una grande sfida ed un piccolo miracolo avere un gruppo così variegato per età, interessi, e provenienza. Per me è già un fatto artistico poetico e struggente vederli tutti insieme , in piedi , di fronte a un pubblico.”

Odette Piscitelli L’esperienza di “teatro partecipato” nasce come momento di condivisione profonda e diventa espressione artistica di desideri e parole di un’intera comunità. Le Odìssere teatro è una compagnia teatrale, produce spettacoli, propone percorsi formativi, organizza festival e progetti culturali in sinergia con il territorio del Lazio. La formazione artistica dà voce alla nuova drammaturgia contemporanea, realizzando progetti innovativi,

sperimentando contaminazioni artistiche e rivolgendo lo sguardo e la ricerca sul tempo che viviamo.

Per partecipare all’evento è consigliata la prenotazione.

Mandare una mail a leodissereteatro@gmail.com

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://leodissereteatro.it/ o contattare

il numero 3332918917.