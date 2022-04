Domani a Ladispoli il Torneo del Cuore - Terzo Binario News

Al Lombardi in campo Il Gabbiamo Gym Calcio, ItalianAttori, PolSoccer e Vecchie Glorie Ladispoli

“È con grande entusiasmo che invito tutti i cittadini, le realtà del territorio, i giornalisti e gli amanti dello sport al Torneo del Cuore: un grande pomeriggio di solidarietà, divertimento e sport, con degli ospiti veramente eccezionali”.

Con queste parole Guido Deleuse, Presidente de Il Gabbiano centro sportivo di Ladispoli, ha esteso a tutta la cittadinanza l’invito a partecipare all’evento benefico che si terrà Sabato 23 Aprile dalle ore 15.30 alle 20.00 presso lo Stadio di Calcio “Lombardi” di Marina di San Nicola.

Si sfideranno nella quadrangolare di calcio realizzata per la raccolta di sottoscrizioni e donazioni libere a favore della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald 4 squadre di calcio a 11:

Il Gabbiamo Gym Calcio, scuola calcio di Ladispoli e squadra padrone di casa

ItalianAttori, squadra di calcio formata da attori e registi italiani

PolSoccer, squadra di calcio costituita da appartenenti alla Polizia di Stato

Vecchie Glorie Ladispoli, squadra all stars di calciatori e amatori del territorio

OSPITE D’ECCEZIONE: Francesca Lollobrigida, Campionessa Olimpica di Pattinaggio, appena tornata con una splendida medaglia d’argento dalle Olimpiadi di Pechino.

Tantissimi gli ospiti e le collaborazioni che hanno reso possibile questo evento importante ed unico per il territorio. Si attende infatti la partecipazione de:

La Fanfara dei Bersaglieri

L’attrice Loredana Cannata, madrina della manifestazione (Il bello delle donne, La squadra, Le fate ignoranti, ecc).

La potente Lamborghini Huracándella Polizia di Stato

Il cabarettista Magico Alivernini

La lotteria premi con i gadget e i palloni autografati dai calciatori della A.S. Roma e S.S. Lazio

La manifestazione procederà inoltre con premiazioni, spettacoli e gran finale di Fuochi Artificiali

“Sarà un grande evento di sport e solidarietà – ha spiegato il Presidnete Deleuse – e l’occasione per inaugurare ufficialmente il nuovo stadio da calcio di Ladispoli a Marina di San Nicola. È per questo che ringrazio di cuore tutte le persone che si sono prodigate per la realizzazione del Torneo del Cuore, e che ha permesso la partecipazione di ospiti e collaborazioni così importanti. Un ringraziamento particolare va al Dott. Paolo Bricchi e a tutto lo staff tecnico del centro sportivo Il Gabbiano”.

“Vorrei sottolineare – ha concluso Deleuse – che Sabato sarà anche un’occasione di incontro per tutte le realtà che ruotano intorno alla società sportiva. Le tante attività imprenditoriali del territorio e le associazioni locali che credono e sostengono lo sport. Siamo certi che la partecipazione sarà caldissima e che riusciremo a raccogliere importanti fondi da destinare alle attività di assistenza medica realizzate da Casa Ronald presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.