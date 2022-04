Giornata della Terra, Trani: "Stop al cemento speculativo e all’Amministrazione ad personam a Ladispoli" - Terzo Binario News

“Il 22 aprile è la #GiornataMondialedellaTerra e tutti noi, mai come in questo momento, dovremmo sentire l’importanza di impegnarci per il rispetto di obiettivi e valori comuni.

Il pianeta Terra è in pericolo, minacciato da un clima che si ribella alla devastazione dell’ambiente e ad una economia di sfruttamento, ha un forte bisogno di azioni reali e concrete da parte dei Governi, delle Amministrazioni e di tutti noi come cittadini.

Comportamenti virtuosi sono inderogabili! Considerando che il territorio è il primo punto di contatto della Terra con l’uomo, e che esso è governato dalle Amministrazioni locali, è fondamentale che le Amministrazioni agiscano in modo coerente per proteggere l’ambiente e ognuno di noi.

“Minore consumo di territorio, edilizia e servizi sociali a dimensione umana, produzione alimentare a km quasi zero, energie alternative diffuse, riduzione degli sprechi, educazione etica”, non sono parole vuote ma possibili realtà se gestite con saggezza.

L’impegno del Movimento Civico Ladispoli Città è coerente e focalizzato a cambiare pagina: mettere uno stop al cemento speculativo e all’Amministrazione ad personam per passare ad una nuova Amministrazione, etica, rispettosa dell’ambiente, che rappresenti una solida alternativa per i cittadini”.

Eugenio Trani