Domani a Il Ponte di Civitavecchia si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne - Terzo Binario News

Donata una panchina rossa da collocare al Parco della Solidarietà di Campo dell’Oro

Domani presso il Salone della Comunità Terapeutica della “Associazione Il Ponte – Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia” in Via Veneto si terrà una manifestazione celebrativa della Giornata contro la violenza sulle donne organizzata dalle ospiti del “Programma Coccinelle”, madri con bambini al seguito, che hanno deciso con la loro testimonianza di far conoscere la realtà della condizione femminile vista con gli occhi di ragazze che hanno subito una particolare forma di “violenza” legata al mondo della tossicodipendenza ed in genere al disagio giovanile che colpisce in maniera ancor più pesante le giovani donne sin dalla adolescenza.

L’evento, che ha avuto il Patrocinio del Comune di Civitavecchia, si svolgerà a partire dalle ore 15.00 (green pass obbligatorio) e terminerà con il dono di una panchina rossa da collocare nel Parco della Solidarietà, nel quartiere di Campo dell’Oro, dedicato a Don Egidio Smacchia, fondatore della nostra Associazione.

IL Presidente Piero Messina