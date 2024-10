Dieta Mediterranea e lotta allo spreco alimentare: martedì convegno al Granarone • Terzo Binario News

Relatore, il Biologo nutrizionista Daniele Segnini. Ad organizzarlo, l’Auser, Scuolambiente, Centro di Solidarietà Cerveteri e Biblioteca comunale Nilde Iotti

“Quante volte ci domandiamo quante persone avrebbe potuto aiutare tutto quel cibo andato buttato? Quante volte ci domandiamo che fine facciano i prodotti freschi di bar e supermercati che per legge, già dal giorno dopo, anche se ancora buonissimi non possono più essere commercializzati? Sicuramente tante, così come è tanta la quantità di cibo che quotidianamente in Italia e nel mondo finisce nel bidone della spazzatura: secondo le ultime stime sono ben 107kg di generi alimentari, per un equivalente di quasi un miliardo di pasti al giorno. Su questo tema così attuale e delicato, se ne parlerà martedì 15 ottobre a partire dalle ore 16:30 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, con il convegno “Io non spreco… e tu? – Considerazioni sugli sprechi alimentari nella società moderna”, che vedrà come relatore il Dottor Daniele Segnini, Biologo nutrizionista. Sarà un’occasione per saperne un po di più su un argomento delicato e sul quale i momenti di riflessione non sono mai troppi”. A dichiararlo, è Francesca Appetiti, Assessore alla Sanità e alla Salute del Comune di Cerveteri, che aggiunge:

“Una conferenza estremamente interessante, organizzata tra l’altro da tre realtà di volontariato del nostro territorio che da tantissimi anni svolgono un lavoro importantissimo per Cerveteri e per i cittadini tutti – aggiunge l’Assessore Francesca Appetiti – promotrici dell’iniziativa infatti, sono l’Associazione Auser, Scuolambiente della Presidente Maria Beatrice Cantieri e il Centro di Solidarietà Cerveteri della Presidente Lalla Enea, realtà che da oltre dieci anni è attiva nell’assistenza alimentare alle famiglie in situazione di disagio economico della nostra città”.

“Oltre che riflettere sulla quantità di cibo che quotidianamente viene purtroppo sprecato – prosegue l’Assessore Francesca Appetiti – insieme al Dottor Daniele Segnini parleremo di come poter riutilizzare quei generi alimentari che consideriamo oramai da buttare: ci parlerà della Dieta Mediterranea e di come, con le sue ricette sane, gustose e uniche in tutto il mondo, possiamo utilizzare gli avanzi dei pasti rimanendo ugualmente estremamente gustose”.

La partecipazione alla conferenza è libera e gratuita e gode della collaborazione anche della Biblioteca comunale di Cerveteri, anch’essa, insieme al suo personale, sempre estremamente attiva e propositiva in tutte le attività di sensibilizzazione e formazione.