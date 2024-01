"Dall'ulivo un augurio di pace": al Frantoio Olitar di Tarquinia musica celtica e degustazione • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Dall’ulivo un augurio di pace”: è questo il tema dell’appuntamento di domani, venerdì 5 gennaio al Frantoio Olitar alla Valle del Marta a Tarquinia. A partire dalle 18.30 gli invitati potranno godere di una degustazione di prodotti enograstronomici locali e della musica celtica dei Groot.

Il Frantoio Olitar nasce 40 anni fa a Tarquinia. “Anni in cui noi – spiega Alessandro Scibilia – abbiamo lavorato per innovare e avere prodotti di qualità sempre migliore. Negli ultimi tempi, nel periodo festivo natalizio, abbiamo organizzato dei piccoli concerti per i nostri clienti, ma anche attirare e incuriosire chi non ci conosce. Quest’anno, con il supporto dell’Università Agraria di Civitavecchia, abbiamo pensato a un’iniziativa che leghi al messaggio di pace portato dall’ulivo (il cui ramoscello da sempre la rappresenta), le offerte gastronomiche locali e anche l’aspetto culturale dato dalla musica”.

“Cercheremo quindi di allietare i presenti con la buona musica, di un genere decisamente da scoprire – continua Scibilia – ma parleremo anche dell’olio nostrano e delle altre produzioni, compresa quella dell’Università Agraria di Civitavecchia che ha appena firmato e distribuito l’Olio di Traiano, ottenuto recuperando ettari di oliveti abbandonati”.

Il gruppo strumentale dei Groot nasce una decina di anni fa con l’idea di studiare e praticare la musica dell’area celtica, da suonare soprattutto in occasioni conviviali o serate a tema. Attualmente è composto da Paolo Bernardini (basso e percussioni), Francesco Ceccarelli (plettri), Mauro Crisostomi (cornamusa), Giuseppe Fortunato (chitarre) e Giuseppe Frignani (flauti, voce). In qualche occasione il gruppo si avvale di squisiti interventi al violino di Camilla Crisostomi.