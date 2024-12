Dalla Nannini a Nek per il Capodanno a Ladispoli 2025 • Terzo Binario News

Torna Ema Stokholma, presenterà Andrea Delogu

“Il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, l’Assessore al Turismo, Marco Porro e il Presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci, sono lieti di annunciare il Concerto di Capodanno 2025, un evento straordinario organizzato dal Comune di Ladispoli in collaborazione con la Pro Loco, per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno.

La serata, che si svolgerà in Piazza Falcone con ingresso gratuito per il pubblico, vedrà protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale.

Il programma delle esibizioni inizierà alle ore 21:30 con il dj Ken e la vocalist Lory, a seguire:

• NEK in concerto live: un artista che con oltre 10 milioni di dischi venduti non ha certamente bisogno di presentazioni. Con la sua band al completo ripercorrerà le tappe di una carriera straordinaria, costellata da grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana.

• Ema Stokholma in dj set: poliedrica conduttrice radiofonica e televisiva, tornerà anche questo anno con la sua energia coinvolgente per far ballare la piazza fino a tarda notte.

•Andrea Delogu: attrice cinematografica, teatrale, televisiva e conduttrice Rai, sarà la presentatrice d’eccezione della serata. Con il suo stile brillante e carismatico guiderà il pubblico attraverso un evento che si preannuncia memorabile.

“Siamo orgogliosi – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – di proporre ai cittadini di Ladispoli e a coloro che verranno nella nostra città per l’occasione un Capodanno ricco di emozioni e divertimento. Nei prossimi giorni forniremo tutte le informazioni utili per la fruizione dell’evento. Vi aspettiamo per salutare il 2024 e accogliere il 2025 con la magia della musica e l’entusiasmo di una comunità unita”.