Carbone, il Pd Civitavecchia: “Serve rispetto per le istituzioni locali e il mandato dei cittadini” • Terzo Binario News

Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime seria preoccupazione e contrarietà rispetto alla prospettiva di nominare un commissario straordinario per la gestione della transizione post-carbone. Una figura dotata di poteri straordinari, in grado di decidere unilateralmente i progetti per il futuro della città, rappresenterebbe un passo che rischia di scavalcare l’amministrazione comunale e, con essa, la volontà popolare espressa nelle ultime elezioni.

La difesa di questa proposta da parte di rappresentanti istituzionali di centrodestra toglie ogni dubbio sulla portata di questi poteri commissariali, che, se confermati, si configurerebbero come un intervento che ignora il ruolo delle istituzioni locali e il mandato affidato ai rappresentanti democraticamente eletti.

“Il futuro di Civitavecchia deve essere costruito nel rispetto del mandato popolare e del ruolo delle istituzioni locali,” dichiara Enrico Luciani, Segretario del PD di Civitavecchia. “L’imposizione di un commissario con poteri straordinari rischia di allontanare le decisioni dai cittadini e di compromettere il rapporto di fiducia tra il territorio e il governo centrale. Questa non è la strada per affrontare una sfida complessa e delicata come la transizione post-carbone.”

Il Partito Democratico evidenzia inoltre come la destra, che fino a pochi mesi fa era al governo locale, non abbia prodotto alcuna strategia concreta per affrontare la transizione energetica. Non sono stati avviati accordi con ENEL per garantire contributi straordinari indispensabili alle casse comunali, né un piano di decommissioning degli impianti per salvaguardare il futuro occupazionale dei lavoratori dell’indotto. Mancano anche visioni strategiche per il rilancio economico e sociale del territorio, lasciando una pesante eredità che ora l’attuale amministrazione sta affrontando con responsabilità e trasparenza.

Di fronte a questa situazione, è fondamentale che i territori uniscano le proprie forze per difendere le legittime istanze delle comunità locali. Per il 27 dicembre è stato organizzato un incontro online tra il direttivo del PD di Brindisi e la segreteria del PD di Civitavecchia. Questo appuntamento servirà a consolidare una posizione condivisa, rafforzando il dialogo tra due città che chiedono di essere protagoniste del proprio futuro.

“Siamo pronti a dialogare e a confrontarci in modo costruttivo con le istituzioni, per il nostro territorio, ma ci batteremo con determinazione per garantire il rispetto del ruolo delle istituzioni locali,” conclude Luciani. “Il PD di Civitavecchia non accetterà che decisioni fondamentali per il futuro della città vengano prese scavalcando la volontà popolare e senza il coinvolgimento di chi vive e rappresenta il territorio.”