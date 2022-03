Dal Galilei di Civitavecchia 71 studenti alle “Olimpiadi delle Neuroscienze” di Napoli - Terzo Binario News

Grande soddisfazione al Liceo scientifico, linguistico e musicale G. Galilei. La dodicesima edizione delle “Olimpiadi delle Neuroscienze”, organizzata dalla Divisione di Farmacologia del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Napoli “Federico II”, ha visto la partecipazione vigorosa e compatta di un gran numero di alunni dell’Istituto, ai quali sono state riconosciute anche ore di PCTO.

Due anni di pandemia non hanno indebolito lo spirito competitivo dei ragazzi e il loro desiderio di mettersi in gioco in una selezione importante, inserita nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.

Ben 71 alunni della scuola, divisi fra le classi del triennio del Liceo scientifico, hanno partecipato ad un interessante seminario on line di preparazione dal titolo “Conoscere le neuroscienze: dalla fisiologia alla patologia”, organizzato dall’Università La Sapienza di Roma in data 9 febbraio 2022 e in seguito alla fase locale in data 28 febbraio, cimentandosi su argomenti quali l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, la plasticità neurale, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. La prova era strutturata con “tavole mute” da compilare, domande a scelta multipla e diagnosi di malattie, tutto legato alla struttura e al funzionamento del cervello umano.

Le rigide regole di correzione hanno portato alla fase successiva 3 alunni: Emma Di Gennaro della classe 4°BS, Emanuele Caruso e Adriano Ravoni della classe 4°CS. Gli stessi, accompagnati dalle Docenti Referenti Prof.sse Rosanna Benevento e Claudia Lorenti Garcia, in data 19 marzo si sono recati all’Università La Sapienza – Dipartimento di Fisiologia Generale, Antropologia, Farmacia e Medicina per svolgere la fase regionale, in compagnia di molti altri studenti di vari Licei laziali. Alla fine delle prove previste, la Prof.ssa Ada Maria Tata, coordinatore regionale della competizione, ha annunciato i 5 finalisti. Con grande sorpresa e immensa soddisfazione ha pronunciato il nome di Emanuele Caruso. Fra gli applausi generali i 5 ragazzi selezionati hanno affrontato l’ultima prova: una raffica di 10 domande sul sistema nervoso che prevedeva risposte scritte brevi e immediate. Alla fine la proclamazione della graduatoria: il nostro EmanueleCaruso si è classificato terzo, mostrando grande determinazione e valida conoscenza degli argomenti. I ragazzi finalisti avranno la possibilità di partecipare ad interessanti esperienze di laboratorio organizzate dall’Università. Il Liceo Galilei è fiero del risultato raggiunto, poiché evidenzia impegno, senso della competizione e forza di volontà. Ad Emanuele e a tutti i partecipanti va il nostro sincero ringraziamento.