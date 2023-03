Da Molo Vespucci precisano: "Il comitato di gestione portuale ha autorizzato l'installazione della struttura per i crocieristi alla banchina 10" • Terzo Binario News

Il comitato di gestione portuale nella seduta di ieri ha autorizzato la installazione della struttura per i crocieristi alla banchina 10.

Nell’ambito della concessione che successivamente porterà anche alla realizzazione del nuovo terminal Bramante alla banchina 12, è stata intanto approvata la delibera per consentire alla Rome Cruise Terminal l’installazione di una tensostruttura alla banchina 10 a servizio dei passeggeri delle navi da crociera.

Una struttura analoga era in precedenza stata autorizzata in via transitoria.