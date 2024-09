Da domani il capolinea bis del tpl di Santa Marinella si sposta in via Bassani • Terzo Binario News

Si comunica alla cittadinanza che a causa di lavori di rifacimento di Piazzale Matteotti (Piazzale della Stazione ferroviaria) a partire da giovedì 12 settembre 2024 e fino al termine dei lavori, il Capolinea “BIS” del Trasporto Urbano sarà delocalizzato in Via Giorgio Bassani (strada adiacente all’edicola “De Pasquale” – fronte “Gigi Bar”).

Gli utenti delle linee 1-3-4-5 possono, in alternativa al capolinea, scendere o salire alla fermata posta all’incrocio semaforico con Via Francesco Crispi; gli utenti che usufruiscono invece della linea 2 possono recarsi, o al capolinea stesso, o salire e scendere alla prima fermata utile di Via Rucellai/Via P.R. Giuliani.