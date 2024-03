Cure palliative pediatriche a Passoscuro: Conad dona 320mila euro al Bambino Gesù • Terzo Binario News

Roma, 12 marzo 2024 – Conad, attraverso le Cooperative PAC 2000A e Conad Nord Ovest che operano nel Lazio, prosegue il suo sostegno all’Ospedale e alla Fondazione “Bambino Gesù” di Roma, donando 320.000 euro a favore del progetto “Mi prendo cura di te” per il potenziamento del Centro di Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro.

La donazione è frutto dell’ampia partecipazione e del prezioso contributo dei clienti Conad all’iniziativa di collezionamento solidale “Una collezione da favola”, svolta in collaborazione con GOOFI by Egan. Per ogni soggetto natalizio della linea GOOFI venduto nei punti vendita Conad del Lazio da ottobre a dicembre 2023, PAC 2000A Conad e Conad Nord Ovest hanno devoluto 50 centesimi a favore della Fondazione “Bambino Gesù” di Roma, contribuendo concretamente al progetto sociale “Mi prendo cura di te”, che si prefigge di raccogliere i fondi necessari per completare la realizzazione del Centro di Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro, il primo nella Regione Lazio e il più grande in Italia per posti a disposizione, aperto a marzo 2022. Un impegno costante e concreto, che negli ultimi tre anni ha permesso alle due Cooperative di donare alla Fondazione “Bambino Gesù” di Roma oltre 1 milione di euro.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto, grazie alle donazioni dei nostri generosi clienti e dei nostri Soci, il progetto di sviluppo del Centro di Cure Palliative Pediatriche della Fondazione Bambino Gesù, che porterà a un aumento tangibile della capacità di cura, del comfort e del supporto emotivo offerto a bambini e famiglie che affrontano le sfide più difficili della vita.

Un impegno che adottiamo in tutte le regioni nelle quali operiamo e che sottolinea il ruolo cruciale che aziende come la nostra possono svolgere nel sostenere le istituzioni sanitarie che lavorano incessantemente per alleviare le sofferenze dei bambini malati e delle loro famiglie”, dichiara Claudio Alibrandi, Presidente di PAC 2000A Conad. “Quest’iniziativa è parte dell’impegno più ampio di Conad verso la Comunità, espressione concreta del nostro mettere al centro le Persone”.

“Ci riempie di orgoglio proseguire il nostro lavoro al fianco di eccellenze pediatriche, rinnovando il sostegno alla Fondazione Bambino Gesù, con l’obiettivo di dare una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile. – ha dichiarato Roberto Toni, Presidente di Conad Nord Ovest – Un impegno che la nostra Cooperativa, grazie allo straordinario lavoro dei Soci sul territorio, porta avanti con l’obiettivo di esprimere vicinanza e solidarietà alle persone che vivono in situazioni di vulnerabilità, supportando iniziative che generano valore condiviso per tutta la Comunità.” «Ringrazio Conad Nord Ovest e Pac2000A Conad – afferma Tiziano Onesti, Presidente della Fondazione Bambino Gesù e dell’Omonimo Ente Pediatrico – per la preziosa collaborazione che ci ha visti in questi anni insieme, per offrire una migliore qualità di vita a tanti pazienti e alle loro famiglie. Un impegno concreto da parte del Gruppo Conad, testimoniato dalle numerose iniziative sociali realizzate per il raggiungimento di importanti obiettivi di crescita dell’Ospedale Bambino Gesù, manifestato in particolare negli ultimi due anni, grazie al generoso sostegno a vantaggio del Progetto “Mi Prendo Cura di Te”.

Un progetto ambizioso, che ha l’obiettivo di garantire assistenza altamente qualificata ai tanti pazienti affetti da patologie complesse, e allo stesso tempo offrire alle loro famiglie un ambiente loro dedicato dove si possano sentire accolte e sostenute, nel difficile percorso della malattia che le coinvolge. Un grande lavoro di squadra che il Gruppo Conad realizza ogni giorno, e che si traduce in azioni concrete, nei riguardi delle persone e della Comunità tutta».

L’INIZIATIVA DI CONAD

Questa iniziativa si inserisce in un progetto di Conad avviato a fine 2021 a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano: negli ultimi tre anni Conad ha devoluto oltre 5,8 milioni di euro, di cui più di 1,7 solo nel 2023, in questo ambito.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

IL CENTRO DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE DI PASSOSCURO

Il Centro per le Cure palliative pediatriche è dedicato all’accoglienza di bambini e adolescenti con malattie rare, inguaribili, ad alta complessità assistenziale. Garantisce la presa in carico del paziente e di tutto il nucleo familiare.

Nel dettaglio, il Centro si occupa della cura e del controllo attento dei sintomi, primo fra tutti il dolore, e delle patologie concomitanti, con un’attenzione particolare all’alimentazione e ai problemi a essa correlati. Inoltre, si prende cura anche dei bisogni psicologici, relazionali, spirituali, sociali, educativi dei bambini e ragazzi di cui si occupa.

Da marzo 2022 a luglio 2023 il Centro di Passoscuro ha ospitato 220 bambini e ragazzi. L’età media dei pazienti è di 11 anni, il 56% maschi, il 44% femmine. Per oltre il 70% si tratta di bambini italiani, il resto di piccoli pazienti cittadini di 25 diversi Paesi d’Europa, Africa, Asia e Sud America. Dopo l’Italia, i Paesi più rappresentati sono l’Ucraina, la Romania e l’Albania.

Il 60% dei pazienti ricoverati proviene dal Lazio, seguono la Campania (8,6%), l’Abruzzo (5,9%) e la Puglia (5,5%).