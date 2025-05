Csp programma un intervento di pulizia alle Casette di Legno a Civitavecchia • Terzo Binario News

Una task force di CSP per ripulire l’area delle “casette di legno”. L’iniziativa, fortemente voluta dal CdA della Civitavecchia Servizi Pubblici, avrà luogo il 19 e 20 maggio prossimi nel popoloso quartiere di San Liborio. L’area attenzionata è quella delle cosiddette “casette di legno”, dove per due giorni consecutivi le squadre di CSP composte da operatori addetti allo spazzamento, al verde e alla rimozione di rifiuti abbandonati interverranno in maniera radicale su tutto il territorio per risolvere le criticità che da tempo sussistono nella zona.

Un’operazione volta a contrastare il degrado in cui versa l’area, che rappresenta una delle zone più colpite dal fenomeno dell’abbandono di rifiuti illeciti.

Lunedì prossimo, Alessio Gatti, in rappresentanza del CdA di CSP, ed i responsabili dei servizi di igiene urbana effettueranno un ultimo sopralluogo nella zona per stabilire il piano degli interventi di riqualifica totale dell’area. Le squadre entreranno in azione con l’ausilio di decespugliatori, soffiatori e mezzi meccanici per ripulire la zona da rifiuti di vario genere.

<<Con la pianificazione di questi tempestivi ed efficaci interventi garantiremo il ripristino delle condizioni ottimali di tutta l’area, – ha dichiarato il CdA di CSP – per restituire il giusto decoro non solo nel centro cittadino, ma anche nelle periferie >>.